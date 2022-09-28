Бразильские орехи — лучший источник минерала, улучшающих сон

Популярная закуска, бразильский орех, содержит большое количество селена — минерала, важного для хорошего сна.Хотя основная причина бессонницы связана с нашим психическим благополучием, было высказано предположение, что в этом также может быть виноват недостаток определенного питательного вещества.«Это правда, что бесчисленное количество людей борются за то, чтобы спать по ночам семь-восемь часов. Но часто проблемы с засыпанием или сном являются результатом ряда вариантов образа жизни, которые складываются как снежный ком, чтобы ночь за ночью ворочаться и ворочаться. Некоторые продукты действительно могут помочь вам лучше спать и избавят вас от беспокойства в течение ночи», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Она рекомендовала съесть порцию бразильских орехов, которые технически являются семенами, чтобы немного заснуть.«Это один из лучших источников селена, микроэлемента, которого, как правило, не хватает людям с коротким сном».Убедитесь, что вы едите порцию бразильских орехов только несколько раз в неделю, чтобы избежать токсичности селена. В качестве микроэлемента человеческий организм не нуждается в избыточном количестве селена - для среднего взрослого человека требуется всего около 55 мкг в день. В то время как беременным женщинам необходимо от 60 до 70 мкг селена.Помимо улучшения сна, селен обладает и другими свойствами для здоровья. Он может способствовать синтезу ДНК, репродукции, метаболизму гормонов щитовидной железы и защите от инфекций.Другие источники селена включают:Плавники и моллюскиГовядинаТурцияКурицаОбогащенные злакиЦельнозерновой хлебФасоль, чечевицаЯйцаНекоторые признаки дефицита селена:Выпадение волос - пучкамиОбесцвеченные ногти и кожаЗуд кожи головы или перхотьЭкстремальная усталостьМозговой туманМышечная слабостьСлабая иммунная системаПроблемы бесплодия