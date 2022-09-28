Йодид калия при радиации: как работает, дозировки

Йодид калия — это лекарство, используемое для профилактики облучения щитовидной железы (к примеру, если есть угроза попадания в организм радиоактивного йода во время радиационных аварий).Когда человеку угрожает радиоактивный йодЕсли радиоактивные осадки попадут на кожу или одежду, человек столкнется с внешним обучением. В этом случае радиоактивный йод необходимо смыть с себя теплой водой с мылом.Если вдохнуть радиоактивный йод (к примеру, если в воздухе образовалось радиоактивное облако) или съесть зараженные продукты/выпить зараженную воду, произойдет внутреннее облучение.В таком случае радиоактивный йод концентрируется в щитовидной железе. Это повышает риск рака щитовидной железы, особенно у детей: чем младше облученный ребенок, тем выше риск, что он столкнется с онкологическим заболеванием позже.Так было с детьми из Чернобыля, которые столкнулись с облучением: случаи рака начала выявлять у них через четыре - пять лет после аварии.Как защититься от радиоактивного йодаЧтобы защитить человека от воздействий радиоактивных изотопов йода, нужно, чтобы в организм поступило больше стабильного (нерадиоактивного) йода. Эту меру профилактики называют йодной блокадой щитовидной железы. Ее суть — приём таблеток йодида калия до или во время облучения.Эти таблетки насыщают щитовидную железу нерадиоактивным йодом, защищая ее от накопления йода радиоактивного. «Излишки» йода всех видов (то есть йод, не нужный железе для выработки гормонов) выводится из организма с мочой в течение нескольких дней.В йодированной поваренной соли, которую используют при готовке, есть стабильный йод, но его не хватит, чтобы защититься от накопления радиоактивного йода. Такая соль не может быть альтернативой приему йодида калия.Йодид калия — не универсальное средствоПриём йодида калия не защищает человека от радиации в целом - он может защитить только щитовидную железу и только от радиоактивного йода.Йодид калия не защищает:От воздействия других радиоактивных веществ;От внешнего облучения — радиоактивных осадков на коже;От самого факта попадания радиоактивного йода в организм, только от его накопления.Йодид калия нельзя принимать в качестве рутинной меры профилактики в случае ядерной угрозы. Если прием таблеток необходим, об этом людей оповестят органы здравоохранения.Йодид калия: прием и дозировкиКогда принимать:От менее 24 часов и до двух часов после предположительного попадания радиоактивного йода в организм.В ВОЗ считают, что таблетки йодида калия целесообразно принимать вплоть до восьми часов после облучения. Если 24 часа после облучения уже прошли, йодид калия помочь не сможет.Дозировка:Дозировка йодида калия зависит от возраста человека. Точную дозировку должны назвать медики.В ВОЗ подчеркивают, что разовой дозы йодида калия обычно хватает для защиты человека на 24 часа.Если человек не может быстро покинуть район аварии, ему придется повторно принять лекарство.Однако повторный прием йодида калия противопоказан некоторым категориям:Новорожденным (до одного месяца);Беременным и кормящим матерям;Людям старше 60 лет.Для них существуют другие средства профилактики, их назначают индивидуально.Как и когда раздают йодид калияЕсли возникла ЧС с угрозой радиации, власти передают таблетки йодида калия в распоряжение домохозяйств, школ, больниц, аптек, пожарных частей, полиции, центров эвакуации и гражданской обороны.В таком случаи органы здравоохранения обозначат территорию, население которой должно принимать лекарство, установят время и порядок приема. Инструкции будут объявлены по радио, телевидению, интернету — с помощью всех доступных средств.Во многих странах йодид калия свободно продают, но ВОЗ призывает не принимать его без рекомендаций властей.Побочные эффекты йодида калияВ ВОЗ подчеркивают, что общая польза йодида калия в случае ЧС превышает риск побочных эффектов.У детей и молодых взрослых, по данным ВОЗ, побочные эффекты проявляются редко.Возможные побочные эффекты:Легкие аллергические реакции;Высыпания на кожеРасстройства желудка и кишечника.Более серьезные проблемы — к примеру, нарушения функции щитовидной железы — могут возникнуть у людей, уже имеющих заболевания этого органа. У пожилых людей такие болезни встречаются чаще, чем у молодых.Важно: риск побочных эффектов растет, если превысить дозировку йодида калия или в случае его повторного приема.В ВОЗ отмечают, что болезней, при которых йодид калия полностью противопоказан, мало.