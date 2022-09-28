Травяной напиток из 5 ингредиентов для снижения уровня холестерина

Напиток, приготовленный из пяти ингредиентов, которые вы можете найти дома, может помочь снизить уровень холестерина.Высокий уровень холестерина может привести к серьезным и даже смертельным заболеваниям. Если не лечить, жировое вещество, называемое холестерином, может накапливаться в ваших кровеносных сосудах. Это может привести к закупорке сосудов и, в конечном счете, к сердечным приступам или инсультам.Одним из основных факторов, способствующих повышению уровня холестерина, является употребление слишком большого количества жирной пищи. Состояние также может быть связано с недостаточной физической активностью, употреблением алкоголя, курением и семейными генами.Хотя существуют лекарства, помогающие снизить уровень холестерина, обычно рекомендуется изменить образ жизни."Приготовление определенного напитка дома также может помочь. Для достижения наилучших результатов рекомендуется смешивать чеснок, имбирь, лимон, мед и яблочный уксус", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.В рамках нового исследования 55 человек употребляли «не менее» одной ложки коктейля в течение шести месяцев. Затем были проанализированы как их медицинские карты, так и анкеты, заполненные участниками."У 83,7% испытуемых наблюдалось снижение уровня холестерина после употребления смешанного травяного напитка. Результаты медицинской документации испытуемых по липидному профилю показали снижение общего холестерина, липопротеинов низкой плотности и триглицеридов", - комментирует исследование врач.