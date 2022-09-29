Яйца помогают уменьшить висцеральный жир на животе: сколько нужно есть?

Согласно новому исследованию, включение в рацион питания куриных яиц способствует значительному уменьшению вредного висцерального жира на животе.Висцеральный жир – это тип жира на животе, скрывающийся глубоко внутри и способный обволакивать жизненно важные органы, включая печень, поджелудочную железу, кишечник. Накопление висцерального жира в области живота является опасным для здоровья процессом, с которым связаны многие неблагополучные последствия, начиная от болезней сердца и заканчивая диабетом.Вредная еда является одним из ключевых источников этого скрытого жира, но хорошая новость заключается в том, что также существуют продукты, помогающие бороться с его накоплением. Журнал Clinical Nutrition сообщает: ученые обнаружили пользу куриных яиц в профилактике ожирения на животе.Наблюдая за 355 студентами университетов в возрасте от 18 до 30 лет, исследователи обнаружили, что употребление яиц значительно снижает жировую массу тела, индекс массы тела, а также окружность талии, информирует издание. Эффект сокращения жировой прослойки на животе был зафиксирован, когда людьми употреблялись пять яиц в неделю.«Начинать рабочий день с порции белково-желткового завтрака в виде яичницы-болтуньи или вареных яиц – это очень полезная привычка для сохранения здорового веса», -- констатировали научные специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения.По словам ученых, употребление продуктов, богатых белком, продлевает чувство сытости, повышая уровень гормонов сытости и холецистокинина (гормон кишечника, который помогает пищеварению и снижает аппетит). В результате человек меньше ест, лучше контролирует потребление калорий – все это содействует уменьшению жира на животе. Белок также может ускорять метаболизм, что, в свою очередь, интенсифицирует процесс потери жира.Одно среднее яйцо содержит около 6-7 граммов белка.Вместе с тем медики напоминают: среднестатистическому человеку, даже ведущему малоподвижный образ жизни, требуется от 46 до 56 граммов белка в день. Чтобы увеличить потребление белка, они советуют включать в рацион греческий йогурт, постное мясо, бобовые.