Как провести очищение и детоксикацию легких за 3 дня

Со временем токсины плесени и бактерий могут разрушить здоровье легких и даже привести к таким неизбежным заболеваниям, как хроническое обструктивное заболевание легких.Почему нужно очищать легкие?Алекс Майлc утверждает следующее: «Проживая на этой планете и вдыхая окружающий воздух, мы можем подхватить вредные токсины, которые прилипают к стенкам легких и уменьшают их эластичность. По мере засорения легких токсинами существенно ограничивается их способность расширяться таким образом, чтобы можно было в полной мере вдохнуть достаточное количество кислорода. Ячеистое строение стенок легких регенерируется каждые две-три недели, однако на восстановление альвеол, глубоких дыхательных путей, уходит около года».Регулярная детоксикация способствует нормальному функционированию легких и быстрому удалению токсинов. Нынешние и бывшие курильщики знают, что лучший способ детоксикации легких – отказ от курения. Некурящим же сложнее выбрать из ста способов наиболее подходящий для оздоровления.Провести очищение и восстановление естественным образом, вывести токсины из организма и укрепить иммунную систему поможет здоровый образ жизни в сочетании с трехдневной программой детоксикации.Тем не менее, чтобы помочь организму подготовиться к такой короткой программе детоксикации:1) за два дня до ее начала необходимо убрать из рациона все молочные продукты;2) вечером накануне очищения - перед сном выпить чашку любимого травяного чая, чтобы вывести токсины из кишечника.После проведенной подготовки следует ежедневно в течение трех дней выполнять следующие действия:1. Перед завтраком выпивайте 300 мл теплой воды, смешанной с четвертью стакана лимонного сока (приблизительно сок двух лимонов).2. Во время завтрака выпивайте 300 мл ананасового или грейпфрутового сока. Эти соки содержат натуральные антиоксиданты, которые помогают улучшить дыхательную систему и очистить легкие.3. Чтобы подщелочить организм для последующей детоксикации, выпивайте минимум 300 мл свежевыжатого морковного сока между завтраком и обедом.4. Во время обеда выпивайте 400 мл сока, богатого калием. Например, сок свеклы, смешанный с соком петрушки, грейпфрута, помидора, фиников и инжира.5. Вечером перед сном выпивайте 400 мл клюквенного сока для борьбы с бактериями, вызывающими инфекции легких.6. Примите 20-минутный горячий душ для выведения токсинов через кожу.7. По желанию можете также добавить несколько капель эвкалиптового масла в горячую воду и вдыхать пар для очищения легких естественным путем. Содержащееся в эвкалипте вещество, способствующее отхождению мокроты, помогает успокоить боль в горле, устранить заложенность носа.8. Каждый день в течение получаса дышите глубоко для выведения из легких вредных веществ.После детоксикацииЧерез три дня состояние легких значительно улучшится.Можете возобновить употребление молочных продуктов, однако попытайтесь свести его к минимуму.Употребление достаточного количества воды и активный образ жизни должны войти в привычку после завершения трехдневной детоксикации.Сбалансированный, здоровый и разнообразный рацион питания должен стать образом жизни.Вам никогда больше не придется повторять подобную трехдневную детоксикацию, если вы включите в рацион орегано. Орегано – природное противоотечное средство, которое устраняет затрудненное носовое дыхание и способствует нормализации работы дыхательной системы.