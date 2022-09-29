Витамины и минералы, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов

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Здоровое функционирование сердечно-сосудистой системы нужно поддерживать. Это возможно, включая в меню продукты с высоким содержанием витаминов, микроэлементов и соединений, оказывающих благотворное воздействие на сердце и сосуды. Вот полный список необходимых продуктов.Главная причина смертности среди населения Земного шара - сердечно-сосудистые заболевания. Благополучие сердечно-сосудистой системы часто является залогом долгой и плодотворной жизни. Как поддержать здоровые функции сердца и сосудов? Вот ключевые средства. А также подробный список продуктов, которые необходимо квлючить в рацион.Вещества и минералы, необходимые для здоровья сердцаВитамин СВитамин С, как всем известно, укрепляет иммунную защиту. Но на этом его ценные для организма свойства не исчерпываются.Витамин С - мощный антиоксидант, он оберегает клетки организма (и миокарда – тоже) от повреждений свободными радикалами.Витамин С участвует в механизме выработки энергии, принимая участие в синтезе АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты, непременной составляющей клетки). АТФ защищает миокард от дефицита кислорода таким образом:стимулируется кровообеспечение сердечной мышцы. Так осуществляется мембраностабилизирующее, антиаритмическое и противоишемическое влияние витамина С.Витамин С в комплексе с рутином укрепляет сосудистые стенки, возвращает их эластичность, уменьшает ломкость капилляров.Витамин С контролирует свертываемость крови и оздоравливающе действует на показатель липидов и холестерина. Это препятствует формированию тромбов и атеросклеротических бляшек — ключевого фактора инфарктов, стенокардии и инсультов.МагнийМагний – кофермент целого ряда биохимических реакций в организме (с его помощью идет трансформация одних веществ в другие). Указанный микроэлемент задействован в обмене электролитов и гидролизе АТФ. Он контролирует электрическое напряжение клеток (это значит, что при его нехватке клетки более возбудимы).Специалисты утверждают, что нехватка магния ведет к сердечным недугам и усиливает последние.Нехватка микроэлемента ухудшает прогнозы ишемической болезни сердца, повышает вероятность неожиданной коронарной смерти. Магний применяют в терапии аритмий. Также минерал эффективен при тахикардии, экстрасистолии и прочих патологиях ритма сердца.Существует связь нехватки магния и развития атеросклероза. Так же недостача микроэлемента связана с повышением показателя холестерина и триглицеридов.Магний служит профилактикой спазма коронарных сосудов. Суть в том, что минерал регулирует поставку кальция в клетки сердечной мышцы.Коэнзим Q 10Кофермент Q10 (он еще носит название убихинон) выступает витаминоподобным соединением, транспортирующим электроны в митохондрии и способствуя синтезу АТФ.Q10 особо необходим для тканей с высоким энергетическим обменом. Максимальная концентрация Q10 содержится в тканях сердечной мышцы.Также Q10 выступает мощным антиоксидантом. Он, как витамин С, оберегает клетки от негативного влияния свободных радикалов.Коэнзим Q10 продемонстрировал свою результативность при гипертонии, нарушении липидного состава крови, ишемии, миокардиодистрофии и миокардитах.Что следует знать! При нарушении сердечного ритма сердца прием кофермента не рекомендуется.Влияние коэнзима Q10 на сердечно-сосудистую систему:выработка энергии на клеточном уровне;стабилизация артериального давления;улучшение функций левого желудочка и задержка его гипертрофии;снижение вязкости крови (предотвращение тромбозов).Кофермент Q10 синтезируется в организме все время, но в возрасте после 30 лет его секреция начинает снижаться.КальцийКальций контролирует нервно-мышечное проведение электроимпульсов к сердечной мышце – происходит мышечное сокращение.Омега-3Специалисты установили зависимость между употреблением в пищу Омега-3 кислот и сердечно-сосудистыми заболеваниями.Как Омега-3 действует на сердце:торможение прогресса атеросклероза, снижение показателя холестерина в крови;нормализация артериального давления;стабилизация имеющихся атеросклеротических бляшек, что снижает вероятность инфаркта и инсульта.Продукты, полезные для сердечно-сосудистой системыисточники калия: бананы, абрикосы, курага, изюм, финики, инжирвсе свежие фрукты: яблоки, груши, сливы, ягодысвежевыжатый гранатовый соковсяная каша (богата клетчаткой)орехи (содержат необходимые жиры)оливковое масло (растворяет холестериновые бляшки, укрепляет кровеносные сосуды и делает их значительно эластичнее)жирная рыба (богатый Омега-3 лосось способствует снижению артериального давления)Что необходимо включать в рационИмбирь – помогает активировать капиллярное кровообращение, помогает убрать спазмы при гипертонии и головной боли.Чеснок - содержит аллицин. Указанное вещество стимулирует кровеносные сосуды и разжижает кровь.Щавель – щавелевая кислота в его составе активирует тонус сосудов и разжижает кровь.Томаты –сок из этих овощей имеет свойство понижать артериальное и внутричерепное давление.Молодой картофель – источник калия, стимулирует проводимость сердечной мышцы.Авокадо – понижает показатель холестерина в крови, содержит бета-каротин и ликопин, позитивно воздействующие на функционирование сердца.Шпинат – имеет в составе лютеин, фолиевую кислоту, калий. Понижают вероятность развития сердечно-сосудистых недугов на 25%.Черный шоколад – позитивно воздействует на функции сердца, снижает холестерин и артериальное давление, а активирует приток крови к головному мозгу.Яблоки – понижают вероятность развития ишемии и прочих недугов сердечно-сосудистой природы. Яблоки содержат в большом количестве растворимую клетчатку – пектин. Последний понижает показатель холестерина. Это источник витамина С и целого ряда антиоксидантов.Тыква – понижает артериальное давление, источник клетчатки, бета-каротина, витамина С и калия.Если вы хотите сохранить свое сердце здоровым, продлить жизнь сосудам и уберечься от патологий этой природы, имеет смысл пересмотреть собственный рацион питания, включив в него указанные продукты. Таким образом вы сможете осуществлять успешную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и будете вести активную и плодотворную жизнь без болезней.