Ради долгожительства надо качать железо

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Если после 70 вы всё ещё продолжаете практиковать весовые упражнения, это поможет прожить подольше. К такому выводу пришли исследователи из США.Возможно, Арнольд Шварценеггер и проходил через операцию на сердце, но он всё равно на верном пути к долгой жизни. Исследование показало, что весовые нагрузки на уровне хотя бы 150 минут в неделю снижают риск преждевременной смерти почти в два раза. Особенно это актуально для людей, который уже разменяли восьмой десяток. В их случае регулярные занятия спортом позволяют остановить наступление старческой дряхлости, сохранить независимость, физическую активность и вообще интерес к жизни.Ранее было доказано, что аэробные упражнения вроде велосипедной езды и плавания связаны с более низким риском преждевременной смерти, а вот в отношении упражнений с отягощениями аналогичных выводов сделано не было. Теперь этим занялись ученые из Университета Айовы, которые опросили почти 100 000 человек в возрасте от 55 до 74 по поводу их физических упражнений. За всеми наблюдали в течение 10 лет. Поднятие тяжестей даже без аэробных упражнений приводило к снижению риска смерти на 22%, а вот следование аэробным упражнениям без поднятия тяжести снижало эту опасность на 34%, по сравнению с теми, кто спортом вообще не занимался. Но если люди совмещали и аэробные упражнения, и занятия со штангами, то у них риск преждевременной смерти сокращался на целых 47%