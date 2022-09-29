Диетолог посоветовала не устраивать десерт из фруктов сразу после мясного обеда
«Яблоки или другие фрукты и ягоды желательно употреблять перед основным приемом пищи. Или через час-два после. Тогда все съеденное пойдет на пользу. Также допустимо потребление обработанных фруктов и мяса. Например, запеченные яблоки с говядиной, либо ананасы с курицей можно употреблять в одном блюде без последствий», — пояснила врач.
Она посоветовала измельчать овощи или делать из них крем-суп: тыквенный, томатный, ассорти.
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