Диетолог посоветовала не устраивать десерт из фруктов сразу после мясного обеда

Не все овощи и фрукты сочетаются между собой и с мясными продуктами. Если за мясом устроить десерт из фруктов, то может быть вздутие живота. Это происходит из-за разности времени переваривания пищи, об этом Общественной службе новостей рассказала диетолог Марина Купфер.«Яблоки или другие фрукты и ягоды желательно употреблять перед основным приемом пищи. Или через час-два после. Тогда все съеденное пойдет на пользу. Также допустимо потребление обработанных фруктов и мяса. Например, запеченные яблоки с говядиной, либо ананасы с курицей можно употреблять в одном блюде без последствий», — пояснила врач.Она посоветовала измельчать овощи или делать из них крем-суп: тыквенный, томатный, ассорти.