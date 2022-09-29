Врач опроверг популярный миф о лишнем весе
Хавинсон рассказал, что в Японии провели масштабное исследование среди 50 тысяч граждан в возрасте от 40 лет до 80 лет. «Оказалось, что те люди, которые к 40 годам имели лишние три-пять килограмм, жили достоверно дольше, чем те [люди], которые [к 40 годам] были абсолютно худые», — сообщил он.
Специалист объяснил это тем, что жировая ткань человека содержит много веществ, которые способствуют увеличению продолжительности жизни. «Поэтому стремиться к размерам 90-60-90 не является хорошим для долголетия», — резюмировал Хавинсон.
Ранее Владимир Хавинсон и его коллега, доктор медицинских наук и профессор Светлана Трофимова предупредили о вреде мороженого. По их словам, употребление этого продукта в большом количестве может спровоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также привести к проблемам с памятью.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://doctor.rambler.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий