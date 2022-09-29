4 способа предотвратить инфаркт

В развитых странах инфаркты и инсульты являются основной причиной смертности населения. Гораздо проще предотвратить инфаркт, чем потом бороться с его последствиями, и вот несколько эффективных способов профилактики сердечного приступа.Правильное питаниеЗдоровая диета позволит предотвратить проблемы с сердцем. Старайтесь включать в рацион витамины, минералы и клетчатку. Необходимо есть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные молочные продукты, бобовые, масло и орехи. Не увлекайтесь сладкими, а также подслащенными напитками. Постарайтесь отказаться от алкоголя и курения. Чрезмерное употребление алкоголя может повысить давление, что грозит инфарктом. Вместо этого старайтесь поддерживать оптимальный вес. Контролируйте уровень холестерина и ограничьте потребление жирной пищи.Контроль давленияОчевидно, что высокое артериальное давление может повысить риск инфаркта. Вам придется снизить эти цифры до рекомендуемого диапазона, предложенного врачом. Сократите потребление соли, чтобы контролировать давление. Регулярно принимайте лекарства от гипертонии, не пропуская их. Старайтесь регулярно контролировать давление дома.Физические нагрузкиВы должны быть физически активными и заниматься спортом ежедневно. Например, начните ходить пешком, не спеша, хотя бы по 40 минут в день, а затем переходите к быстрой ходьбе или бегу. Если вы занимаетесь силовыми тренировками, делайте это под руководством тренера по фитнесу.Уровень стрессаСтресс может быть опасен для сердца. Он способен повысить вероятность инфаркта. Попробуйте снять стресс с помощью техник релаксации, таких как йога и медитация.