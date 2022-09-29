Как восстановить силы после болезни и во время диеты

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Как восстановиться после болезни и поддержать организм во время диеты? Нутрициолог, кандидат медицинских наук Татьяна Притыкина расскажет, стоит ли пить витамины на постоянной основе и можно ли найти здоровую альтернативу в продуктах из магазина."Даже при отсутствии диеты мы с вами из продуктов из супермаркета не получаем то, что нужно. Особенно те, кто практикует фаст-фуд или сосиски. Это вообще зло и вред, и их можно употреблять только в исключительных случаях. Лучше купить кусок мяса", — отмечает специалист.О том, как помочь своему организму в непростые для него времена, вы узнаете из видео.