Как восстановить силы после болезни и во время диеты
"Даже при отсутствии диеты мы с вами из продуктов из супермаркета не получаем то, что нужно. Особенно те, кто практикует фаст-фуд или сосиски. Это вообще зло и вред, и их можно употреблять только в исключительных случаях. Лучше купить кусок мяса", — отмечает специалист.
О том, как помочь своему организму в непростые для него времена, вы узнаете из видео.
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