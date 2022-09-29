Профессор Поляев рассказал о способе расширить суженные сосуды без лекарств

Эксперт Минздрава описал идеальное упражнение, которое помогает наладить кровоток в периферических сосудах и уменьшить износ сердца.29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Хотя о его здоровье стоит говорить ежедневно. Ведь именно сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смерти и инвалидности в мире.Главные «вредные» факторы для сердца — это стрессы, нагрузки, неправильное питание, пагубные привычки, отсутствие достаточной физической нагрузки.О том, какие упражнения полезнее всего для сердца и как быстро расширить сосуды, рассказал специалист Минздрава.главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой реабилитации, спортивной медицины и физкультуры РНИМУ ПироговаГлавный расширитель сосудов- Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце, — рассказал Борис Поляев, главный внештатный специалист Минздрава по спортивной медицине.Эксперт отмечает, что хороший расширитель периферических сосудов — именно мышечная активность. Небольшое, около доли секунды, мышечное сокращение улучшает кровообращение.Периферическое кровообращение играет важнейшую роль в обеспечении тканей питательными веществами, отведении от них продуктов обмена, доставке кислорода. Самое частое заболевание, которое ведет к сужению сосудов — это облитерирующий атеросклероз.- В результате после физических упражнений достигается экономизация работы сердца — под влиянием упражнений в мышцах быстрее накапливаются энергетические вещества, уменьшается их расход, — поясняет Борис Поляев. — Повышается тонус вен и ускоряется венозный кровоток. Ритмичная смена сокращений и расслаблений скелетных мышц способствует продвижению крови к сердцу.Как уточнил врач, идеальное упражнение для здоровья сердца — скандинавская ходьба.Плывем от гипертонииУмеренные физические нагрузки помогают даже при гипертонии, обращает внимание доктор.- Особенно хороши прогулки, скандинавская ходьба, дыхательные упражнения, упражнения, направленные на расслабление мышц, — говорит Борис Поляев. — Для профилактики гипертонических болезней прекрасно подходит плавание — вода расслабляет мышцы, нормализуя и улучшая сердечно-сосудистую систему.По словам врача, чтобы укрепить сердце и сосуды, обязательно нужно следить за интенсивностью и объемом нагрузок.- Физическая активность должна быть ежедневной — от 40 минут до 1 часа, упражнения надо выполнять в среднем темпе, — рассказывает Борис Поляев.А вот с HIIT-тренировками, которые выполняются в высоком темпе и с большей интенсивностью, надо быть осторожнее — они могут приводить к перенапряжению.- Спорт для здоровья — это умеренные физические нагрузки, которые тренируют сердце и являются профилактикой многих заболеваний системы кровообращения, — говорит врач.Ранее «Доктор Питер» рассказывал о 5 признаках, указывающих, что вы в шаге от закупорки сосудов. Симптомами серьезных проблем со здоровьем могут быть тревожные ощущения во время ходьбы — например, если вы ощущаете в боль в ногах после нагрузки, усталость, даже если ваша прогулка была не такой уж долгой, а еще — судороги и вообще дискомфорт в нижних конечностях.Дело в том, что, как правило, артерии забиваются именно на ногах. Если вы замечаете похожие симптомы, измерьте пульс на лодыжке. Если он слишком слабый, пора обратиться за помощью к врачу.