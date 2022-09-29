Диагност Малиновская назвала выпадение волос одним из признаков появления бляшек в сосудах

Гипертония и атеросклероз — одни из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. И проявляться они могут не только болью в груди и головокружением, говорит диагност Ольга Малиновская.Болезни сердца до сих пор остаются самыми распространенными во весм мире. Эксперты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что ежегодно от сердечных патологий умирают почти 18 миллионов человек. Еще больше людей из-за перенесенных инфарктов и инсультов становятся инвалидами.Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL- Количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний растет с каждым годом. Причин тому немало: малоподвижный образ жизни, любовь к жирной и сладкой еде, вредные привычки. Все это — факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, влияние которых можно попробовать минимизировать каждому, — говорит Ольга Малиновская.К наиболее распространенным признакам, которые многие связывают с проблемами сердечно-сосудистой системы, относятся:боль за грудиной,учащенное сердцебиение,одышка,появление отеков.Но есть и другие, менее очевидные, появление которых редко связывают именно с сердцем.Как вовремя распознать гипертониюГипертонию, состояние, при котором повышается артериальное давление, многие совсем не замечают. Болезнь может протекать абсолютно бессимптомно, при этом день за днем ослабляя организм.При гипертонии пациенты могут ощущать и не самые типичные симптомы, например, столкнуться с:шумом в ушах,тошнотой,появлением мушек перед глазами,сильной утомляемостью,нарушениями сна,повышенной потливостью.Кроме того, они часто становятся чересчур эмоциональны и испытывают сильную тревогу.Что может выдать атеросклерозАтеросклероз — это образование холестериновых бляшек на внутренних стенках кровеносных сосудов. Патология тоже может никак себя не проявлять в течение длительного времени и нередко оказывается случайной находкой, на которую указывают результаты лабораторных анализов.При атеросклерозе просвет кровеносных сосудов сужается, кровоснабжение тканей и органов ухудшается. Среди неочевидных признаков, связанных с атеросклерозом — боль в мышцах ног и выпадение волос на ногах, что нередко происходит при нарушении периферического кровообращения.— Зачастую проблемы с сердцем много лет развиваются бессимптомно. Они никак не проявляют себя, или пациент никак не связывает симптомы с нарушениями в работе сердца. Своевременно обнаружить возможные нарушения можно с помощью лабораторной диагностики — отклонения показателей от нормы укажут на то, что человек находится в группе риска, — отмечает Ольга Малиновская.