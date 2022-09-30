В офисах нужно открывать классы йоги

Для сотрудников офисов необходимо организовывать занятия йогой для укрепления их психического здоровья. Такую рекомендацию выдали эксперты Всемирной организации здравоохранения.Эксперты из ВОЗ заявили, что занятия йогой должны проводиться в офисах с такой же регулярностью, с какой в советское время на рабочих местах устраивали так называемую производственную гимнастику. Это поможет, в первую очередь, справиться с растущими показателями депрессии в разных странах мира. Кроме того, управленцы должны пройти тренинги по психическому здоровью, которые помогут им выявлять испытывающих явные психические трудности сотрудников, чтобы предлагать им курсы управления стрессом.Эти разработанные совместно с Международной организацией труда рекомендации должны несколько сократить распространённость серьёзной психической болезни депрессии на рабочем месте. Ещё одна рекомендации - развитие навыков по управлению гневом среди сотрудников, чему помогут тренировки по осознанной медитации. Также эксперты ВОЗ полагают, что в крупных офисах необходимо обеспечить доступность спортзалов, помещений для пеших пеших прогулок или йоги. Если это невозможно организовать непосредственно внутри офиса или во доре, руководители компании должны подобрать подходящие площадки рядом, куда могли бы ходить их сотрудники.