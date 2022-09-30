Новая супервредная бактерия провоцирует бесплодие
Бактерия Mycoplasma genitalium стала устойчивой ко всем антибиотикам, которые использовались до сих пор для её лечения. Эксперты называют её молчаливым распространителем ЗППП, который может вызывать бесплодие и обладает потенциалом стать так называемой супербактерией, не поддающейся никаким лекарством. Патоген впервые обнаружили в Лондоне еще в 1980-х годах, но адекватный тест для выявления этого заболевания американцы разработали только в 2019.
А из-за этого ученые не уверены, насколько данная бактерия широко распространена. Некоторые исследования показывают, что лишь 1% взрослых жителей США имеют положительный тест на эту бактерию, но, по оценкам некоторых экспертов, каждый пятый американец в какой-то период своей жизни подхватит этот патоген. Бактериальная инфекция связана с бесплодием, преждевременными родами и выкидышами, она приводит к отекам шейки матки и воспалительным заболеваниям органов малого таза. Появились опасения по поводу того, что эта ЗППП станет неизлечимой, поскольку она уже демонстрирует резистентность к наиболее популярному при борьбе с такими инфекциями антибиотику азитромицину, не поддаётся воздействию хинолонов, макролидов и доксициклина.
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