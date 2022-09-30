Новая супервредная бактерия провоцирует бесплодие

Ученые выявили еще одну малоизвестную инфекцию, передаваемую половым путём. В её основе бактерия, которая демонстрирует устойчивость практически к любому антибиотику, провоцируя бесплодие.Бактерия Mycoplasma genitalium стала устойчивой ко всем антибиотикам, которые использовались до сих пор для её лечения. Эксперты называют её молчаливым распространителем ЗППП, который может вызывать бесплодие и обладает потенциалом стать так называемой супербактерией, не поддающейся никаким лекарством. Патоген впервые обнаружили в Лондоне еще в 1980-х годах, но адекватный тест для выявления этого заболевания американцы разработали только в 2019.А из-за этого ученые не уверены, насколько данная бактерия широко распространена. Некоторые исследования показывают, что лишь 1% взрослых жителей США имеют положительный тест на эту бактерию, но, по оценкам некоторых экспертов, каждый пятый американец в какой-то период своей жизни подхватит этот патоген. Бактериальная инфекция связана с бесплодием, преждевременными родами и выкидышами, она приводит к отекам шейки матки и воспалительным заболеваниям органов малого таза. Появились опасения по поводу того, что эта ЗППП станет неизлечимой, поскольку она уже демонстрирует резистентность к наиболее популярному при борьбе с такими инфекциями антибиотику азитромицину, не поддаётся воздействию хинолонов, макролидов и доксициклина.