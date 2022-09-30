Грязный воздух провоцирует инсульты

Загрязнение воздуха связано с повышенным риском инсульта. Новое исследование решило изучить траекторию этого риска.Исследователи из Университета Сунь-Ятсена в китайском Гуанчжоу остановили, что повышенный уровень загрязнений воздуха связан с высоким риском первого инсульта, различных сердечно-сосудистых патологий после инсульта и смерти. Результаты показывают, что уменьшение факторов, влияющих на экологическую обстановку и чистоту воздуха, крайне полезно для людей, которые ещё не столкнулись с инсультом, или уже восстанавливаются после него и рискуют стать жертвами вторичных приступов, а также различных обострений.В исследовании приняли участие более 318 000 человек старше 56 лет. На момент начала исследования ни у кого не было инсультов или сердечных заболеваний в прошлом. Автору оценивали влияние загрязнений воздуха на людей, в зависимости от места их проживания. Период наблюдения составил 12 лет, за это время инсульты перенесли 5 967 человек. Из них у 2 985 развились позднее сердечно-сосудистые осложнения, a 1 020 скончались. Подвергавшиеся высокому уровню загрязнений люди были более склонны к первому инсульту, сердечно-сосудистым патологиям после инсульта или смерти, чем люди, которые дышали чистым воздухом. Это было справедливо даже с поправкой на другие факторы вроде курения и уровня физической активности.