Выживаемость при болезни Паркинсона зависит от времени ее начала

Возраст, в котором у человека начала прогрессировать болезнь Паркинсона, прямо влияет на его оставшуюся продолжительность жизни. Такой вывод сделали учёные из Китая.Если болезнь Паркинсона начала прогрессировать в пожилом возрасте, при этом развивается с более высокой скоростью и приводит к более тяжёлым интеллектуальным нарушениям, то у таких пациентов самая небольшая ожидаемая продолжительность жизни. Таковы итоги исследования китайских учёных, которые наблюдали за группой пациентов с этим неизлечимым неврологическим недугом в течение 10 лет. Еще одним ключевым предиктором или фактором предсказания низкой выживаемости является усталость.А вот физические нагрузки, глубокая стимуляция мозга и проведённая операция по облегчению моторных симптомов у некоторых пациентов могут помочь увеличить продолжительность жизни. Авторы исследования стремились создать стандартизированный коэффициент смертности пациентов с болезнью Паркинсона, поскольку сегодня не существует подобных инструментов в распоряжении врачей.10-летняя выживаемость для этой группы больных незначительно отличалась от показателей выживаемости всего населения в целом, а это показывает, что болезнь Паркинсона не убивает своих жертв довольно быстро, как это делает, к примеру, боковой амиотрофический склероз. В настоящее время считается, что на выживаемость при болезни Паркинсона влияют четыре основных аспекта, включая демографические характеристики, клиническое проявление болезни, меры по лечению и факторы окружающей среды.