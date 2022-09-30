Болезнь доктора Стренджлава или «левитирующие» конечности: что такое синдром чужой руки

Синдром чужой руки — это ситуация, когда человек теряет контроль над своей рукой, гораздо реже — над ногой. Нарушение встречается нечасто, но завирусилось в массовой культуре благодаря фильму Стэнли Кубрика «Доктор Стренджлав, или Как я перестал волноваться и полюбил атомную бомбу». Отсюда второе название — болезнь доктора Стренджлава.Хотя этот синдром любят и другие режиссёры: он встречался в сериалах «Доктор Хаус» и «Королевы крика», фильме «Праздные руки», а Вещь в «Семейке Аддамс» — это буквально рука, обладающая разумом.Как проявляется синдром чужой рукиПри этом синдроме рука кажется чужой и ведёт себя так, будто у неё есть собственный разум: она не подчиняется воле человека и совершает необъяснимые для хозяина действия. Например, касается лица и тела, расстёгивает и застёгивает пуговицы, берёт предметы, открывает ящики. Поскольку контролировать её действия нельзя, она часто кажется «плохой» или «непослушной». Конечность воспринимается настолько отдельно от тела, что часто люди даже дают ей её собственное имя.Это чувство отчуждения руки — важное отличие синдрома от состояний, связанных с тиками или рефлекторными подёргиваниями, например с синдромом Туретта.Помимо возникающего чувства чужеродности конечности, синдром может проявляться и по?другому:конфликт между действиями рук;ощущение наличия «лишней» конечности;«левитирующая» рука.Почему возникает синдром чужой рукиСиндром чужой руки развивается тогда, когда поражается мозолистое тело, соединяющее полушария. Либо когда разобщается работа двух участков коры головного мозга: премоторной, отвечающей за контроль действий и планирование движений, и первичной моторной, которая регулирует движения. Такое может происходить по различным причинам:инсульт или транзиторная, то есть преходящая, ишемия головного мозга;опухоль мозга;травма головы;деменция;демиелинизирующие заболевания мозга, например рассеянный склероз;операции на мозге;нейроинфекции, такие как коровье бешенство.Чем опасен синдром чужой рукиВ научной литературе не описаны конкретные случаи, когда рука действительно причиняла физический вред. Хотя иногда вскользь упоминается, как она пыталась задушить владельца, но эта информация обычно требует подтверждения. Также сообщалось, что однажды рука мужчины мастурбировала на глазах у медсестры, и он не мог это прекратить. Так что этот синдром может серьёзно осложнить жизнь.Как лечится синдром чужой рукиЭффективного лечения синдрома чужой руки нет. Он может длиться от нескольких дней до нескольких лет, а потом пройти. Это происходит из?за чрезвычайной нейропластичности мозга и его способности к восстановлению — какие?то участки могут забирать на себя функции повреждённых. Самый короткий задокументированный случай нарушения длился всего 30 минут.Симптомы можно контролировать, если занимать чем?то руку, сдерживать её или «успокаивать», поглаживая или засовывая её, например, в варежку, кулинарную рукавицу.Одобренных лекарств против этого синдрома нет, но их поиск продолжается. Так, описан случай, когда тринадцатилетней девочке с «левитирующей» рукой помогли ботулотоксин и противосудорожное средство. А ещё одна пациентка стала пользоваться рукой, когда после когнитивно?поведенческой терапии научилась контролировать гнев и разочарование из?за диагноза.