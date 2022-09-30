Названа причина частых перепадов настроения: виноват недостаток этих питательных веществ

Есть питательные вещества, которые напрямую влияют на наше психическое состояние. Если в организме их не хватает, то вы сами того не желая, будете страдать от постоянно сменяющих друг друга вспышек гнева, страха, радости, злости или веселья.Организм человека нуждается в питательных веществах, таких как железо, цинк, Омега-3 жирные кислоты, белки, углеводы, жиры, витамины и другие. Они необходимы для правильного функционирования органов и тканей, а также психического здоровья.Так, недостаток некоторых полезных веществ может стать причиной частых перепадов настроения. Он усугубляется, если вы склонны есть много рафинированных ультрапереработанных продуктов и не восполняете дефициты за счет полезной пищи в своем рационе.Недостаток вот этих 3 веществ влияет на настроение.ЦинкДефицит цинка может повлиять на состояние наиболее развитой части головного мозга — префронтальной коры. Она отвечает за устойчивость внимания, управление импульсами, самоконтроль и критическое мышление. Также под удар при недостатке цинка попадает и гиппокамп — отдел лимбической системы мозга, который участвует в механизмах формирования эмоций. Также недостаток цинка может быть причиной сбоев пищеварения, что тоже не добавляет хорошего настроения.Цинк к тому же способствует нормализации работы мозжечка, что влияет на ориентированность в пространстве и координацию движений.Продукты, богатые цинкомНа первой строчке — устрицы, но они или дорогие, или недоступны — ведь есть их надо в свежем сыром виде.кунжутное масло,пшеничные отруби в различных вариантах,шпинат,куриные субпродукты — особенно, сердечки,сырые тыквенные семечки.Чтобы цинк хорошо усваивался, необходимо контролировать поступление вместе с ним витаминов А, Е, С. Подробнее о том, зачем еще организму нужен цинк, рассказал терапевт Носков.Витамин В6Он очень важен для психического здоровья, поскольку влияет на выработку гормонов, влияющих на настроение — серотонина и дофамина.Недостаток В6 может вызвать депрессию, тревогу, усталость, спутанность сознания, раздражительность. Особенно характерно это для тех, кто злоупотребляет алкоголем — спиртное не дает усваиваться витамину.врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)- Витамины группы В участвуют в работе нервной системы, особенно важен пиридоксин или витамин В6, - рассказала врач Елена Парецкая. — Он защищает от стресса, повышает настроение, улучшает сон и работоспособность. Его много в фисташках, грецких орехах и чесноке. Но зачастую мы не получаем с пищей достаточное его количество. Поэтому дополнить рацион могут добавки с витамином В6. И особенно хорошо, если пиридоксин будет сочетаться с магнием — тогда его эффект будет усилен.АнтиоксидантыОни помогают уменьшить окислительный стресс и воспаление в организме, снижают риск тяжелых заболеваний и психических расстройств.Антиоксиданты вырабатываются в нашем организме как защитный механизм. Но с возрастом собственная антиоксидантная система ослабевает, поэтому свободных радикалов становится больше. Восполнить недостаток нейтрализующих веществ помогает правильное питание.Больше всего антиоксидантов в ягодах — чернике, шиповнике и смородине, на втором месте — специи и травы (мята, душистый перец, корица, орегано, тимьян, шалфей, розмарин), далее — фрукты и сухофрукты, оливки, свекла, орехи (не жареные), семена подсолнечника, бобовые и крупы, а еще — темный шоколад. Чем больше в его составе какао, тем выше содержание антиоксидантов.