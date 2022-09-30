Медик уточнила ранние признаки, которыми проявляется атеросклероз

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Атеросклероз характеризуется патологическими изменениями в кровеносных сосудах, появлением бляшек и ухудшением кровотока – его ранние симптомы можно заметить в возрасте около 40 лет.Развитию атеросклероза способствует повышение уровня холестерина – жироподобного вещества, образующего налет на внутренних стенках кровеносных артерий. В случае его избытка происходит формирование бляшек, сужающих полости артерий и ухудшающих проводимость крови. При этом сосудистая ткань теряет эластичность, твердеет, перестает растягиваться, из-за чего становится склонной к повреждению под давлением крови.Таким образом, атеросклероз тесно связан с развитием гипертонии и сердечных приступов, напомнила в интервью врач Екатерина Кашух.По словам Кашух, накопление холестерина и вызываемые им неблагоприятные сосудистые изменения могут достаточно долго протекать неузнанными. Либо возникающим на этом этапе ранним признакам атеросклероза не уделяется должное внимание, они не кажутся людям чем-то серьезным.«Ситуация усугубляется, когда люди не уделяют должного внимания сигналам организма, например, боли в груди или в мышцах голеней», - сказала медик в беседе с Ura.ru.Кашух уточнила, что сегодня атеросклероз часто встречается у людей возрастом около 40 лет – этому содействует нездоровое питание, курение, малоподвижность. По словам врача, наиболее эффективным способом своевременно узнать о существовании проблемы является анализ крови на уровень холестерина.