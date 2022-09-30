Эндокринолог Дзантиева рассказала, как ускорить метаболизм, если он замедлился с возрастом

Чем мы старше, тем медленней работает обмен веществ — поэтому и худеть после 35-40 лет сложнее, чем в юном возрасте. Можно ли как то подстегивать, разгонять метаболизм, чтобы лишние килограммы быстрее таяли на боках?От обменных процессов, которые протекают в организме, зависит вся наша жизнь. Важно, чтобы все процессы протекали в заданном темпе, не останавливались, активно работали гормоны, витамины и микроэлементы. Это позволяет поддерживать нормальный вес, получать энергию из пищи, вести привычную жизнь и защищаться от различных болезней. Но известно, что по мере старения организма, примерно после 40 лет, скорость метаболизма замедляется.Поэтому без коррекции питания и образа жизни будут приводить к постепенному набору веса. Можно ли ускорить метаболизм, чтобы предупредить эти изменения и стоит ли вообще вмешиваться в обменные процессы? Об этом мы поговорили с врачом-эндокринологом Елизаветой Дзантиевой.Процессы в тонком равновесииТермином «метаболизм» ученые и врачи называют все протекающие в организме процессы обмена веществ — белкового, водно-солевого, жирового или углеводного, усвоение минералов и витаминов. Процессы, которые происходят внутри тела, можно разделить на два типа:Катаболические — расщепление сложных органических соединений на простые молекулы, которые тело использует для своих нужд.Анаболические — процесс синтеза необходимых телу соединений из простых, поступивших с пищей молекул.Эти процессы находятся в тонком равновесии, работая одновременно в двух направлениях.Влияют гены и возрастСкорость метаболизма различна у детей и взрослых, мужчин и женщин, существенно зависит от гормонального фона, различных патологий. Серьезную роль в скорости процессов играют гены — многие из нас знают людей, которые едят много и сытно, но при этом не набирают вес, а другим достаточно только понюхать шоколадку, как к бокам прилипает пара лишних кило. Это влияние генов на метаболизм в сочетании с образом жизни.У всех людей с возрастом метаболизм замедляется, и это вполне объяснимо с точки зрения физиологии. Чем быстрее метаболические процессы, тем скорее происходит изнашивание организма и старения. Поэтому организм сам включает своего рода anti-age программу.Каждый замедляется по-своемуНасколько сильно происходит торможение, во многом зависит от нас самих. Если сидеть в офисе, мало двигаться, постоянно нервничать — процесс замедляется достаточно выраженно. Также влияет и питание, его постепенное изменение по мере возраста, поступление и способность к усвоению минералов, витаминов и других соединений. На процесс влияют и болезни, патологии. Это:Нарушения процессов гликирования — реакции, в ходе которых глюкоза соединяется с белками.Сниженная функция щитовидной железы, в том числе из-за нехватки йода.Недостаточность активности половых желез — синтеза тестостерона, эстрогена.Эти процессы тормозят обмен веществ, приводят к изменениям в самочувствии, набору веса. В таком случае нужно обследование, помощь эндокринолога в коррекции этих сдвигов.Если же человек потребляет много калорий, имеет избыток веса в области талии, мало двигается, у него может развиваться метаболический синдром. В этом случае основу коррекции обменных процессов должны составлять изменения в образе жизни.Простые правила для активности метаболизмаКак бы ни хотелось людям принять волшебную таблетку или добавку, которая вмиг скорректирует метаболизм и настроит тело на похудение и поддержание здоровья, таких средств не было и никогда не будет. Есть ряд простых и доступных каждому правил, которые помогут поддерживать оптимальную скорость обмена веществ — именно они и помогают «разгонять» метаболизм до нужного уровня.Занятия спортом и активность — нагрузки стимулируют мышцы расходовать больше энергии, а значит, подстегивают метаболизм ускориться и произвести дополнительные порции глюкозы, аминокислот, «включить на полную мощность» митохондрии, чтобы обеспечить потребности.Повышение уровня растительной пищи и белка в рационе — течение дня нужно есть больше овощей, цельных фруктов, круп, поставляющих клетчатку, а также белки, преимущественно животные. Полезны водоросли, поставляющие йод для щитовидной железы, семечки и орехи как источники цинка и селена.Достаточный сон и соблюдение циркадных ритмов — если вы работаете в ночную смену, мало спите, работа митохондрий страдает. Они не могут полноценно и эффективно работать, метаболизм замедляется, тело входит в энергосберегающий режим.Потребление воды в течение дня — все процессы в организме протекают в водной среде, и при нехватке жидкости они замедляются. Поэтому нужно пить в течение дня достаточно жидкости, преимущественно — питьевой воды.Стимуляторы метаболизма — очень осторожноВ глобальной сети можно найти массу рецептов того, как ускорить метаболизм за счет приема различных растительных добавок и природных веществ. Известно, что зеленый чай и кофе, имбирь, корица, уксус обладают свойством ускорять обменные процессы. Но важно понимать, что эффект от них нестойкий и незначительный, жир на боках он не растопит и от опасных заболеваний, связанных с метаболическими сдвигами — не спасет.Более того, попытки насильственно ускорить метаболизм за счет различных стимуляторов, пусть даже и натуральных, могут обернуться опасными последствиями. Это усиление потерь жидкости и солей через почки, усиление аппетита и процесса пищеварения, стимуляция ферментных систем с истощением ресурсов. Поэтому безопасных и эффективных «разжигателей» метаболизма просто не существует. За каждым стоят неприятные побочные эффекты.