Что произойдет с организмом, если не спать сутки и больше
Подробнее о том, к чему могут привести такие экстремальные эксперименты над организмом – в материале "Рамблера".
Если не спать сутки
Как правило, с ощутимыми последствиями недосыпа люди начинают сталкиваться после 24 часов без сна. Температура тела начинает падать, а вот уровень кортизола (гормона стресса) и адреналина, напротив, становится выше, как и уровень сахара в крови. Вдобавок к этому, человек может испытывать проблемы со зрением и слухом, а также столкнуться с измененным восприятием мира.
В связи с тем, что мозг испытывает стресс, он пытается сохранить энергию и входит в состояние "локального сна". Это приводит к сонливости, раздражительности и снижению концентрации.
Если не спать 48 часов
Пагубные эффекты бессонницы продолжают прогрессировать. Вместе с тем возникают периоды бессознательного состояния (микросна), человек сталкивается с дезориентацией. Но и это еще не все: у человека снижается иммунитет и, как следствие, повышается риск возникновения ОРВИ.
Если не спать 72 часа
Спустя трое суток без сна люди нередко сталкиваются с нарушениями психики: паранойей, психозом и депрессией. Происходит снижение умственных способностей – усталость настолько сильная, что человек не в силах выполнять простые задачи. Кроме того, возникают проблемы с памятью и меняется мировосприятие: могут появиться галлюцинации и иллюзии.
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