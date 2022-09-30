Что произойдет с организмом, если не спать сутки и больше

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Большинство врачей сходятся во мнении, что человеку необходимо не менее восьми часов сна для восстановления организма. Однако следуют этому правило далеко не все. Более того, порой люди не спят сутками.Подробнее о том, к чему могут привести такие экстремальные эксперименты над организмом – в материале "Рамблера".Если не спать суткиКак правило, с ощутимыми последствиями недосыпа люди начинают сталкиваться после 24 часов без сна. Температура тела начинает падать, а вот уровень кортизола (гормона стресса) и адреналина, напротив, становится выше, как и уровень сахара в крови. Вдобавок к этому, человек может испытывать проблемы со зрением и слухом, а также столкнуться с измененным восприятием мира.В связи с тем, что мозг испытывает стресс, он пытается сохранить энергию и входит в состояние "локального сна". Это приводит к сонливости, раздражительности и снижению концентрации.Если не спать 48 часовПагубные эффекты бессонницы продолжают прогрессировать. Вместе с тем возникают периоды бессознательного состояния (микросна), человек сталкивается с дезориентацией. Но и это еще не все: у человека снижается иммунитет и, как следствие, повышается риск возникновения ОРВИ.Если не спать 72 часаСпустя трое суток без сна люди нередко сталкиваются с нарушениями психики: паранойей, психозом и депрессией. Происходит снижение умственных способностей – усталость настолько сильная, что человек не в силах выполнять простые задачи. Кроме того, возникают проблемы с памятью и меняется мировосприятие: могут появиться галлюцинации и иллюзии.