Странный симптом болезней сердца, который все игнорируют

Порой серьезные болезни сигнализируют о себе неочевидными симптомами. Однако врачи предупреждают: важно прислушиваться к своему организму и отмечать все изменения в его работе. Нередко бывает так, что изменение, которое вы игнорируете, является признаком недуга.К примеру, не так давно ученые из Китая выявили нетипичный симптом, который характерен для болезней сердца. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".Китайские исследователи изучили медицинские карты порядка 500 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет, которые жили в разных частях страны и наблюдались у врача около 10 лет.В ходе работы эксперты выявили любопытную закономерность. Оказалось, что пациенты, которые ходили в туалет "по-большому" два раза в день и более, чаще сталкивались с ишемической болезнью сердца. А ведь этот недуг – самая распространенная причина смертности людей по всему миру.Но это еще все. Эксперты также установили, что частая дефекация связана с повышенным риском развития сердечной недостаточности, инфаркта мозга, сахарного диабета, хронической болезни почек и хронической обструктивной болезнью легких.В завершение исследование ученые напомнили, что в норме человек должен опорожнять кишечник раз в день. Если это происходит реже, например, три раза в неделю, такой симптом тоже может указывать на возможные заболевания – крупные коронарные патологии или ишемический инсульт.