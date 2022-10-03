Три признака, которые могут говорить о пренебрежении здоровьем

Если вы плохо спите или не знаете точную цифру своего веса, это может говорить о пренебрежительном отношении к своему здоровью.Вы слишком мало спите. Здоровый образ жизни тесно связан со здоровым полноценным сном. Трудности с засыпанием или поддержанием сна, хронический недосып не только нагружают психику, но и являются признаком нездорового существования, информирует Express Health.Вы не помните, когда в последний раз занимались спортом. Когда вы в последний раз были на беговой дорожке или просто надевали спортивный костюм? Специалисты констатируют: люди, которые не занимаются никакими видами физической активности, должны пересмотреть собственный образ жизни – движение, упражнения, спорт на самом деле является частью целостного здоровья.Вы не знаете свой вес. Речь идет не о том, сколько вы весите в точности. Важнее то, контролируете ли вы свой вес, имеет ли актуальное представление о том, происходит ли его увеличение или снижение. В обоих случаях это может быть маркером неблагоприятных изменений с организмом, а ваше незнание своего веса может говорить о пренебрежении здоровьем.