Врач рассказала, в каких случаях вино может приносить пользу

Употребление красного сухого вина в умеренном количестве может быть полезным в случаях расстройства желудка, анемии, упадки сил, простуды, – рассказала медик.В интервью Светланы Перес прозвучало объяснение по поводу того, в каких случаях вино может приносить пользу.«Вино содержит полезные вещества, но пользу приносит лишь в случае, если оно качественное, натуральное, а человек пьет его в минимальных количествах», - сказала эксперт, беседуя с «Доктором Питер».По словам Перес, вино отличается содержанием антиоксидантов, альдегидов, сложных эфиров. Его прием может способствовать повышению тонуса, давать эффект антибиотиков.«Бокал красного сухого вина может быть полезен при расстройстве желудка и анемии, истощении и упадке сил, простуде (если сделать из вина глинтвейн). Белое в сочетании с минеральной водой рекомендуют при атеросклерозе, для укрепления артерий, болезнях желудка», – перечислила медик.В то же время, сказала Перес, употребление вина даже в позволительных дозах может давать побочные эффекты. В частности, присутствующий в нем танин способен вызывать сильные головные боли. У некоторых людей возможны аллергические реакции.