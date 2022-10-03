Доктор Брош назвал 5 исследований, которые обязательно надо пройти женщинам старше 40

По мере того как мы становимся старше, растет риск таких заболеваний, как диабет и гипертония. Если вам уже исполнилось 40 — это самое подходящее время пройти медицинский осмотр. Какие именно анализы и исследования нужны для женщин 40+.К 40 годам только самые крепкие не имеют хронических болячек и не жалуются на регулярные сбои в организме. Этот возраст — самое время заняться своим здоровьем и проверить, как функционируют те или иные органы и системы.Особенно актуально это для женщин — в преддверии грядущей менопаузы стоит заранее выявить возможные проблемы со здоровьем. Об этом заявил врач общей практики с 30-летним стажем Джейми Брош. По его мнению, к которому, впрочем, присоединяются все медики, «профилактика всегда лучше и дешевле, чем лечение».— У женщин старше сорока лет возрастает риск диабета второго типа, болезней сердца и инсульта, так что важно придерживаться здорового образа жизни — правильно питаться и не забывать о физической активности, — заявил Брош. — А еще — обязательно пройти 5 ключевых тестов, оценивающих состояние здоровья.5 исследований, которые надо пройти женщине старше 40ДиспансеризацияДаже если у вас ничего не болит и нет жалоб на здоровье, стоит пройти базовое обследование. В Британии, например, это бесплатный чекап, на который приглашают всех людей старше 40 каждые пять лет. Условие — нет хронических заболеваний. Эта бесплатная проверка здоровья нацелена на выявление семи основных причин смерти — высокого давления, статуса курения, ожирения, высокого холестерина, неправильного питания, отсутствия физической нагрузки и употребления алкоголя. Условный аналог подобного исследования в России — диспансеризация.Важно, что россиянам старше 40 лет можно брать для диспансеризации один выходной раз в год — с сохранением среднего заработка, говорится в соответствующем документе. Правда, по факту пройти диспансеризацию за один день вряд ли получится.Диспансеризация — неплохой вариант в одном месте посетить нескольких врачей, для женщин старше 40 есть возможность сдать клинический анализ крови, анализ на холестерин и сахар, сделать ЭКГ, флюорографию, измерить внутриглазное давление.Гликированный гемоглобинС возрастом обязательно надо контролировать уровень сахара в крови, чтобы вовремя выявить или предотвратить диабет второго типа. У женщин, как правило, более высокий риск получить осложнения из-за этого заболевания, поэтому стоит регулярно сдавать простой анализ крови на глюкозу.Но если вы подозреваете, что ваш инсулин уже «шалит» и замечаете признаки инсулинорезистентности — скачет сахар, повышен холестерин, плохо уходит вес, стоит сдать не просто анализ на глюкозу в крови, а измерить уровень HbA1C — гликированный гемоглобин. Он показывает среднее значение глюкозы крови за последние 3-4 месяца.Проще говоря, уровень сахара в конкретный момент может колебаться и выдавать показатели выше или ниже нормы, а вот гликированный гемоглобин покажет общие, усредненные цифры. Так что этот тест помогает в выявлении сахарного диабета у тех людей, которые имеют подозрительные симптомы или относятся к группе риска по развитию болезни.Симптомы диабета:чрезмерная жажда,частое мочеиспускание,головокружение,потеря веса,нечеткость зрения.Маммография… или УЗИ?Многие женщины ошибочно считают — получить онкологический диагноз можно только в старости. Да, риски повышаются с возрастом, но примерно у 5% женщин рак молочной железы определяют до 40 лет, есть случаи и возникновения его в 20-30 лет. Поэтому настороженность в отношении онкологии должна быть всегда. Если в семье были случаи рака — проходить обследования стоит регулярно уже с 20-30 лет.Также важно проводить и самодиагностику.— Обратите особое внимание на форму, внешний вид груди, состояние кожи и сосков, на наличие уплотнений, выделений или сыпи. Если что-то вызвало у вас подозрения — тут же надо к врачу, — говорит доктор Джейми Брош.Маммографию обычно назначают женщинам, которых ничего не беспокоит, — как рутинное профилактическое обследование для выявления опухоли. Этот метод более чувствительный, более точный для выявления маленьких опухолей на ранних стадиях. Если женщине уже исполнилось 50 лет — ей порекомендуют сделать именно маммографию.УЗИ чаще назначают более молодым пациенткам, если их что-то беспокоит. Также УЗИ хорошо «видит» доброкачественные изменения (фиброаденомы) и всевозможные кисты. Если женщина старше 50 лет, специалист назначит два исследования, чтобы исключить ранние опухоли, особенно имеющие в составе кальцинаты — они хорошо видны на маммографии.Цитология шейки маткиЖенщины в возрасте от 30 до 50 лет наиболее подвержены риску развития рака шейки матки, поэтому надо обязательно посещать гинеколога и делать цитологическое исследование для выявления предраковых изменений и рака шейки матки.Мазок помогает выявить инфекции, воспаления, опухоли, а также наличие определенных типов ВПЧ (вируса папилломы человека), которые могут вызывать изменения в клетках шейки матки.Надо отметить, что в подавляющем большинстве случаев этот вирус совершенно ничего не вызывает. В 99% он элиминируется сам (организм сам освобождается от вируса), но в некоторых случаях он остается персистировать и вызывает генетические изменения в слизистой — и далее это может привести к раку.Проверка на рак кишечникаРак кишечника в России занимает строчку в топ-5 самых частых онкозаболеваний — рост случаев связывают с тем, что люди все меньше двигаются, едят больше вкусного и вредного. К сожалению, на ранних стадиях рак кишечника себя никак не проявляет. Насторожить могут проблемы со стулом, слизь в стуле, расстройства дефекации (от ложных позывов до затрудненной дефекации).Способ «поймать» опасное заболевание — сделать анализ кала на скрытую кровь. Делать его в идеале надо каждый год. Самый достоверный вариант такого обследования — иммунохимический тест. Если он окажется положительным, надо делать ФКС — фиброколоноскопию. Это «золотой стандарт» диагностики опухолей толстой кишки — ее достоверность практически 100%.