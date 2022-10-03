Назван разрушительный для сердца и сосудов тип продуктов

Доктор медицинских наук Алла Погожева: трансжиры и содержащие их продукты разрушительно влияют на состояние сосудов и сердца.Доктор Погожева рассказала в интервью, какой тип продуктов крайне негативно воздействует на здоровье сердечно-сосудистой системы. По словам эксперта, довольно долго считалось, что в этом плане главную опасность представляют источники животного жира – яйца, мясо, молочные продукты. Однако ряд исследований, проведенных в последние годы, свидетельствует: гораздо больше нужно бояться трансжиров.«Медики располагают последними данными серьезных исследований, согласно которым главный враг для сердца и сосудов совсем не жирное мясо, а выпечка из магазина. Особенно опасно ее регулярное употребление при наличии сердечно-сосудистых недугов», - сообщила Алла Погожева.Эксперт объяснила, что трансжиры являются искусственно созданным типом жиров (их получают из измененных жирных кислот животного происхождения). Выпечка и разнообразные десертные изделия, сласти промышленного производства являются зачастую очень богатым источником траснжиров. Также их содержит фастфуд, готовые соусы, полуфабрикаты.По словам Погожевой, насыщенные трансжирами продукты – это тип пищи, наиболее вредной для сердца при ее регулярном потреблении. При усвоении такой еды организм синтезирует большое количество холестерина, повышающее риск развития атероскероза – предвестника ишемической болезни сердца и сердечных приступов.«Те, кто любят подобные магазинные «вкусности», рискуют быстрее столкнуться с сердечными болезнями», - подчеркнула специалист.