Долголетие: особая форма голодания сдерживает время старения

Врач-терапевт Ирина Андреева поделилась , что две практики, подкрепленные исследованиями, могут увеличить продолжительность вашей жизни почти на два дополнительных года.Хотя универсального решения, которое могло бы гарантировать долговечность, не существует, терапевт предложила несколько «простых» настроек, которые, как было доказано, «сдерживают время». Как и в случае с предотвращением большинства заболеваний, все начинается с хорошей заботы о своем теле.Здоровое питание и физические упражнения являются ключом к здоровой жизни, но эти две практики действительно необходимы для вашего благополучия и долголетия.Есть также исследования, которые доказывают, что эти настройки очень эффективны.«В исследовании 43 мужчинам было предложено либо следовать восьминедельной программе образа жизни, которая включала прерывистое голодание, 30 минут энергичных упражнений в день и дыхательные упражнения два раза в день. чтобы уменьшить стресс — или действовать как контроль. Всего за два месяца мужчины в программе сократили свой биологический возраст в среднем на 1,96 года, в то время как контрольная группа стала немного старше», - говорит Андреева .Переодическое голодание в сочетании с физическими упражнениями может стать рецептом долгой жизни.Хотя голодание может показаться не слишком привлекательным, прерывистая версия не означает, что вы вообще не можете есть. Интервальное голодание запрещает вам есть в течение определенного периода времени каждый день или неделю.Некоторые популярные подходы включают в себя соблюдение обычной диеты в течение одного дня, а затем голодание в течение следующего дня, или вы также можете нормально питаться в течение восьми часов каждый день.