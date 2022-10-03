Долголетие: особая форма голодания сдерживает время старения
Хотя универсального решения, которое могло бы гарантировать долговечность, не существует, терапевт предложила несколько «простых» настроек, которые, как было доказано, «сдерживают время». Как и в случае с предотвращением большинства заболеваний, все начинается с хорошей заботы о своем теле.
Здоровое питание и физические упражнения являются ключом к здоровой жизни, но эти две практики действительно необходимы для вашего благополучия и долголетия.
Есть также исследования, которые доказывают, что эти настройки очень эффективны.
«В исследовании 43 мужчинам было предложено либо следовать восьминедельной программе образа жизни, которая включала прерывистое голодание, 30 минут энергичных упражнений в день и дыхательные упражнения два раза в день. чтобы уменьшить стресс — или действовать как контроль. Всего за два месяца мужчины в программе сократили свой биологический возраст в среднем на 1,96 года, в то время как контрольная группа стала немного старше», - говорит Андреева .
Переодическое голодание в сочетании с физическими упражнениями может стать рецептом долгой жизни.
Хотя голодание может показаться не слишком привлекательным, прерывистая версия не означает, что вы вообще не можете есть. Интервальное голодание запрещает вам есть в течение определенного периода времени каждый день или неделю.
Некоторые популярные подходы включают в себя соблюдение обычной диеты в течение одного дня, а затем голодание в течение следующего дня, или вы также можете нормально питаться в течение восьми часов каждый день.
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