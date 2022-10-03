Терапевт Носков объяснил, что происходит с вашим телом при нехватке кремния в организме

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Ежедневно нам нужно около 50 мг кремния. Частично мы получаем его с водой, которую пьем, остальной объем должен поступать с пищей. Но современные люди все чаще страдают от нехватки минерала. Как ее распознать?После кислорода, кремний второй по распространенности элемент на земле. Он необходим для всех живых организмов, начиная от бактерий, заканчивая человеком. Кремний есть в каждой клетке, поскольку он участвует в метаболизме, регулирует усвоение других микроэлементов. Организм человека содержит менее 10 граммов этого вещества, причем он преимущественно концентрируется в лимфоузлах, крупных сосудах и соединительной, костной ткани, в коже и ее придатках (это волосы и ногти).Чем же так важен кремний и как определить его дефицит? Чем восполнить нехватку этого вещества? на эти вопросы «Доктору Питеру» ответил Иван Носков, врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии РоспотребнадзораКремний — минерал красоты и молодостиКремний — это один из важных микроэлементов в организме человека. Он участвует в:процессах формирования и функционирования костной ткани. Без достаточного количества этого вещества кости хуже растут, менее эластичные и прочные, хуже срастаются, быстрее стареют.повышении износоустойчивости и подвижности хрящевой ткани (суставов). Он придает хрящу гладкость и эластичность, улучшает синтез коллагена.поддержании здоровья кожи, ее активной регенерации при повреждениях.росте волос, ногтей, полноценной работе сальных желез. Это позволяет поддерживать их здоровье и красоту.Семь граммов, без которых не прожитьВсего в организме около 7 граммов кремния, преимущественно в виде ортокремниевой кислоты в соединительной ткани. Эта кислота входит в состав коллагена, гликозаминогликанов и их белковых комплексов, которые и формируют каркас для соединительной ткани.Помимо этого ионы кремния выступают в роли катализаторов работы остеогенных клеток, способствуют активному проникновению и усвоению кальция и фосфора в костной ткани. Они замедляют процессы реабсорбции, то есть выведение кальция и фосфора из костей, что бывает при самом распространенном заболевании в пожилом возрасте — остеопорозе.Должен поступать ежедневноСуточная доза кремния в различных источниках варьирует от 20 до 50 мг в сутки. Это связано с тем, что дефицитные состояния, связанные с кремнием и его роль в организме в настоящее время еще не полностью изучены. Среди ключевых причин, почему нам может не хватать кремния, можно выделить:Плохое качество питьевой воды, употребление чрезмерно очищенной, лишенной полезных минералов жидкости.Недостаток клетчатки.Избыточное поступление в организм алюминия, приготовление пищи в посуде из этого металла.Активный рост у детей и подростков.Постоянные физические нагрузки, которые приводят к стрессу и переутомлению.Кроме того, нехватка кремния возникает при нерациональном питании наряду с дефицитом других важных минералов — кальция, фосфора, магния, селена и т.д.Кожа, кости и не толькоОсновными признаками дефицита считается:Ухудшение состояние кожи (сухая и ранимая).Ломкость волос и ногтей. Такие проявления также связаны с тем, что кремний участвует в усвоении и усилении антиоксидантных свойств витаминов А, Е, С, которые в свою очередь также влияют на состояние кожи, волос и ногтей.Болезненность суставов, костей.Плохая переносимость физической нагрузки, быстрое утомление.Проблемы с иммунной защитой, частые простуды. Это связано с тем, что кремний помогает в формировании коллоидных соединений, которые участвуют в нейтрализации бактерий и вирусов, попадающих на поверхность слизистых оболочек.Есть данные об участии кремния в реакциях нейтрализации и выведения солей тяжелых металлов (свинца, ртути), хлористых соединений, радионуклидов.Вода, пища и воздухОсновными источниками кремния из пищи ученые считают зерновые культуры, крупы, бобовые, бананы. Также кремний поступает в организм с питьевой водой (около 20 мг в сутки) и вдыхаемым воздухом (до 15 мг в сутки). Но такой способ поступления кремния не безопасен. В условиях мегаполиса и большого количества производственной пыли, дефицит кремния у населения не наблюдается, но могут возникнуть такие состояния как силикоз (пневмокониоз, обусловленный воздействием диоксида кремния).Высок риск развития данного заболевания у людей, работающих на литейных производствах, металлообрабатывающих и кремневых производствах, у шахтеров, горнорабочих. Защитить себя можно при использовании средств индивидуальной защиты (респираторы).Кто и как может определить дефицит?Признаки дефицита кремния не всегда отчетливы, во многом похожи на другие проблемы. Поэтому оценить его нехватку можно по данным анализов. Существует два вида лабораторных анализов для диагностики содержания кремния: концентрация в сыворотке крови и уровень микроэлемента в моче.Такие виды исследований используются с целью диагностики дефицитных состояний, связанных с кремнием, в комплексной диагностике силикозов, с целью контроля при приеме препаратов и добавок, содержащих кремний. Сдать эти анализы рекомендуются лицам, работающим в условиях повышенного содержания соединений кремния, при подозрении на дефицит именно кремния или сразу нескольких веществ.