Как лечить простуду: бюджетные средства, которые действительно помогают

Простуда — это не диагноз. Это общее бытовое название для заболеваний, которые атакуют нас преимущественно зимой и осенью, когда на улице холодно.Простуду узнают по насморку, заложенному носу, больному горлу, кашлю, головной боли и слабости. Иногда поднимается температура.Откуда берётся простудаПростуду вызывает вовсе не холод, как можно подумать исходя из её названия. Обычно простуда — это вирусная инфекция, то, что в карточках обозначают аббревиатурой ОРВИ.Вокруг нас существует огромное количество вирусов, которые вызывают похожие симптомы. Вирусы распространяются через воздух или прикосновения в местах, где собирается много людей: в транспорте, офисах, школах. Когда микробы попадают в организм, наш иммунитет отвечает на атаку и вырабатывает антитела — защитные белки, которые убивают вирус. На это уходит несколько дней, от трёх до десяти, а после иммунитет уничтожает микроб.Вирусы распространяются в холодное время года, и точно не известно, почему так происходит. Есть теория, что при низких температурах наш иммунитет слабеет и хуже отражает атаки вирусов. Это значит, что в простуде виновата всё же не забытая шапочка, а неготовность организма к борьбе с микробами.Кстати, грипп тоже относится к тем самым «простудным» ОРВИ, но это куда более сложный и опасный вирус.Как лечить простудуПростуда на самом деле проходит сама собой примерно за неделю, когда появляются антитела. Но мы можем помочь организму легче перенести болезнь.Оставайтесь дома и отдыхайтеКонечно, мы очень заняты и не можем себе позволить расслабляться из-за насморка. Но организм тоже очень занят: он завален борьбой с вирусами. И его дедлайн важнее.Постельный режим — как раз то, что нужно при плохом самочувствииКроме того, респираторные вирусы (те, что поражают дыхательную систему) очень заразны. Если вам хватает сил идти на работу или на учёбу даже больным, то подумайте, что вы можете передать вирус ослабленному человеку. И ему будет не так легко справиться с простудой.Пейте больше жидкостиЭто не совет из серии «пейте восемь стаканов в день». Жидкость действительно нужна при простуде. Компот из сухофруктов или тёплый чай помогает справиться с неприятными симптомами. В день надо выпить на 3–5 чашек больше, чем когда вы здоровы.Когда в организме достаточно жидкости, всем слизистым (которые больше всего страдают от действия вирусов) легче работать. Когда человек болеет и много пьёт, у него легко выходит мокрота из лёгких и слизь из носа, а значит, вирусные частицы не задерживаются в теле.При лихорадке тело теряет много влаги, поэтому высокая температура тоже повод выпить чашку чая.В чай можно добавлять отвары трав: ромашки, липы, шалфея. Они помогают смягчить симптомы простуды и приносят хоть какое-то разнообразие в чайное меню.Используйте капли в носКапли в нос бывают разными, потому что и насморк бывает разным.Капли с солёной водой. Солевой раствор 0,9% — хорошее средство для увлажнения слизистой. Оно поможет мягко промыть нос и удалить слизь. Некоторые производители предлагают морскую воду, но вообще можно использовать обычный физраствор, который продаётся в аптеке: он дешевле. Солёную воду можно приготовить и дома. Для этого чайную ложку соли нужно растворить в одном литре воды. Закапывать такую воду можно часто, каждые полчаса. Тогда вы действительно почувствуете всю силу простого средства.Масляные капли. Помогают, когда нос не заложен. Они увлажняют слизистую и облегчают дыхание.Сосудосуживающие капли. Они убирают отёк носа, при котором невозможно дышать. Такие капли нужно применять с осторожностью: не использовать их дольше пяти дней, чтобы не вызвать привыкания, не превышать дозировку, указанную в инструкции, чтобы не спровоцировать отравления действующим веществом (особенно это важно для детей).Помогайте горлуБольному горлу лучше всего помогает мягкая терапия: тёплый чай мелкими глотками, тёплое полоскание, леденцы для рассасывания.Полоскать горло лучше тем, что вам приятно. Например, теми же отварами трав: ромашкой или календулой.Не заставляйте себя делать эликсиры из йода, соды или алоэ на керосинеЗадача полоскания — облегчить боль и глотание, а не уничтожить всё живое. Вирус всё равно нельзя смыть таким способом.Используйте обезболивающиеКогда просто раскалывается голова, не заставляйте себя страдать и принимайте средства на основе ибупрофена или парацетамола.Дайте поработать температуреСбивайте температуру выше 38,5 °C. До этой цифры лучше с лихорадкой не бороться, потому что она нужна для уничтожения вирусов. Конечно, если вы плохо себя чувствуете, то лучше себе помочь обезболивающими и жаропонижающими средствами.Проветривайте комнаты и гуляйтеСквозняк и свежий воздух из форточки не вызовут ухудшений. Наоборот, они помогут. Проветривание — это способ очистить воздух в комнате от микробов, самый простой и доступный метод дезинфекции.Спокойные прогулки на свежем воздухе тоже помогают почувствовать себя лучше, только гулять нужно не в торговом центре, а в парке или хотя бы аллее, где не так много людей.Конечно, прогулки — это средство на случай, когда вы чувствуете себя более-менее нормально или уже выздоравливаете.Как не надо лечить простудуПолучается, что простуда проходит сама собой и лечить её не надо. Но это трудно принять, хочется как можно быстрее что-то сделать и как-то воздействовать на организм — не сидеть же сложа руки? Но именно это и надо делать. При простудных заболеваниях уход и режим — это и есть лечение, не надо недооценивать их важность.Когда руки тянутся к аптечке, запомните, чего делать не надо:Пить антибиотики. Антибиотики действуют только на бактерии и не убивают вирусы. Пить антибактериальные препараты без показаний опасно: можно собрать букет побочных явлений и вырастить на себе супербактерию, которая не будет поддаваться лечению.Покупать в аптеке противовирусные средства и иммуномодуляторы. Они не имеют доказанной эффективности, 100% работают только на опустошение кошельков. То же относится и к гомеопатии.Ставить горчичники и парить ноги. То, что так любят бабушки и родители, слишком опасно: велик риск получить ожог от горячей воды или горчицы. Эти процедуры не уничтожают вирусы. По секрету скажу, что в медицинских колледжах их проходят в рамках темы «Отвлекающие процедуры», чтобы пациент чувствовал заботу и меньше думал о болезни.Пить витамины горстями. Особенно витамин С. Когда-то думали, что он помогает при простуде. Это не так, но старые поверья живут долго.Чем опасна простудаДля более-менее здорового человека простуда не опасна. Но если издеваться над собой и не давать организму выздоравливать, она может привести к осложнениям. Например, к вирусной инфекции присоединится бактериальная, которую надо долго лечить, или простуда перейдёт в пневмонию. Кроме того, инфекция может стать хронической, то есть она будет постоянно возвращаться.Так что любая простуда — повод заняться собой и дать себе время на восстановление.Когда обращаться за помощьюЗа маской простуды могут скрываться более серьёзные заболевания. Обязательно обратитесь за медицинской помощью, если:Симптомы не проходят уже три недели.Какой-то симптом стал очень сильным или вызывает боль.Стало трудно дышать.Появилась боль в груди.