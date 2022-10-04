Имбирь может давать нежелательные и вредные эффекты

Имбирь обладает рядом полезных свойств, но иногда его употребление нежелательно и даже опасно, – предупредила в интервью врач-диетолог Ирина Бережная.Медик сообщила, что в некоторых случаях имбирь может давать нежелательные и потенциально вредные эффекты. По словам Бережной, имбирь является богатым источником биологически активных веществ, и его нельзя считать продуктом для ежедневного употребления. Даже если к его использованию нет противопоказаний, нужно избегать больших доз этой специи.«Можно употреблять при простудах, но, как правило, заваривается в чай в небольшом количестве. Вместе с медом и облепихой имбирь может облегчать першение в горле, но это не продукт для ежедневного применения», - подчеркнула Ирина Бережная.Специалистка уточнила, что из нежелательных эффектов, связанных с использованием имбиря, можно выделить чрезмерное мочеиспускание и излишнюю стимуляцию аппетита. Кроме того, в составе пряного корня присутствуют вещества, способные раздражать слизистую оболочку желудка и провоцировать появление неприятных гастроэнтерологических симптомов, свойственных панкреатиту, холециститу, язве.«Людям, у которых есть любые воспалительные заболевания ЖКТ, имбирь нужно употреблять с огромной осторожностью», - посоветовала врач.