Сектреты Аюрведы: кунжутное масло — универсальный лекарь

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Как кунжутное масло используется в древней науке о жизни и врачевании, насчитывающей более пяти тысячелетий — Аюрведы, которая называет кунжутное масло одним из лучших в лечении многих недугов.Сезам, он же — знаменитый восточный кунжут. Его маслом смазывали механизмы самых ржавых замков и самые скрипучие дверные петли, после чего первые отворялись настежь, а вторые пели райские песни вместо того, чтобы издавать противный скрип. Потом кунжутное, то есть сезамное масло стали употреблять внутрь — в пищу, и снаружи: восточные красавицы смягчали им кожу лица и тела, безо всяких SPA-салонов открывая себе двери в мир красоты и здоровья.Все о кунжутном маслеКунжутное масло богато полезными веществами — магнием, железом, медью, цинком, кальцием и витаминами А, Е и В6; благодаря такому «мудрому» составу, оно эффективно улучшает жировой обмен, плохую циркуляцию крови и пищеварительные процессы в организме, усиливает иммунитет и оказывает заметный омолаживающий эффект. Благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот нормализуется кровяное давление, кроме того, в кунжутном масле содержатся вещества, обладающие антидепрессантными свойствами, благодаря чему повышается настроение и улучшается самочувствие, появляются бодрость и возрастает желание жить и трудиться.Но не стоит употреблять кунжутное масло в больших количествах, достаточно ввести в рацион от четверти до целой чайной ложечки, добавляя его в салаты, овощи и гарниры, особенно — в каши. Старайтесь употреблять его в «живом» виде, сильно не разогревая и не используя для жарки. Спустя месяц вы почувствуете улучшение самочувствия, прилив энергии и жизненного тонуса.Для лицаКунжутное масло способно выводить токсины, питать и очищать кожу. Оптимально использовать его перед сном: нанести на кожу лица, а спустя полчаса смыть теплой водой и промокнуть полотенцем.Массаж стоп от бессонницы: сделайте мягкий массаж стоп подогретым кунжутным маслом непосредственно перед сном сразу после ванны. А теперь выключайте свет — здоровый и спокойный сон обеспечен!Масляный массаж всего тела: одну столовую ложку масла слегка нагревают и льют на тело, мягко растирая круговыми движениями. Оставить на 15-20 минут, после чего принять тёплый душ. Масляный массаж устраняет застойные явления на поверхности тела, придаёт эластичность мышцам и связкам, укрепляет кости. Процедура хорошо воздействует на нервную систему и омолаживает кожу. Массаж всего тела кунжутным маслом позволяет людям избегать всех простудных заболеваний, избытка веса тела и задержки жидкости в организме; увеличивает ощущение комфорта, позволяет сохранять тело молодым, гибким, освобождает кожу от процесса старения.Лечение больных суставовСчитается, что кунжутное масло питает и смазывает сустав за счет способности проникать глубоко в ткани. Нанесите немного разогретого масла на область вокруг сустава, сам сустав и оставьте минут на 20. Затем вытрите влажным полотенцем. Повторяйте 2-3 раза в неделю.При запорах можно принимать кунжутное масло (одну чайную ложечку) в качестве легкого слабительного.При выпадении волос и ослабленных кончикахСлабые волосы и ногти можно «подкармливать» с помощью кунжутного масла, ведь в нем — огромное количество кальция и других веществ. Можно принимать по четверти чайной ложки внутрь по утрам и вечерам, можно смазывать ногти и корни волос. Кунжутное масло можно наносить в тёплом виде в качестве масляной маски для волос на 2 часа, укрыв голову шапочкой и плотным полотенцем, при этом желательно слегка помассировать голову. Делая регулярные масляные маски для волос, можно добиться их естественного сияния, укрепления, сильного роста.Ополаскивание рта с кунжутным маслом приводит к сокращению бактерий, вызывающих воспаление десен, а высокое содержание кальций укрепляет зубы и помогает предупредить кариес и парадантоз. Если ежедневно полоскать полость рта кунжутным маслом, можно предупредить болезни не только полости рта, но и носа, гортани и ушей. Полоскание кунжутным маслом — отличное средство лечения и профилактики. Делать ежедневно после чистки зубов: одну столовую ложку разогретого, приятного на ощупь масла набрать в рот и полоскать в течение 2-3 минут, затем прополоскать рот слегка подсоленной водой.Омолаживающая смесь для женщин помогает сохранить молодость как можно дольше: 1 столовая ложка семян кунжута, 1 чайная ложка молотого имбиря, 1 чайная ложка сахарной пудры. Смешать и принимать по чайной ложке в день.От ожогов и фурункулов: смешать в равной доле с лимонным соком и накладывать на ожоги, фурункулы и язвы.При болях в ушах: две-три капли кунжутного масла капают в уши на ночь.При мигренях и головокружениях: натирать виски смесью кунжутного масла с небольшим количеством камфары, кардамона и корицы.