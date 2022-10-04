Пользователи сети подсказали необычные способы научиться вставать раньше
Большинство ответов посвящено советам укладываться спать раньше, а утренние будильники постепенно переставлять на более раннее время.
Автору поста также посоветовали завести домашнее животное, которое будет будить человека в привычное для себя время.
Один из комментаторов признался, что ради выработки привычки к раннему подъему решил с утра заниматься любимым делом: играть в компьютерные игры.
Очень популярный совет — положить телефон с выставленным будильником или настоящий будильник подальше от себя, чтобы приходилось вставать и выключать его.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://woman.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий