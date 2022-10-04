Пользователи сети подсказали необычные способы научиться вставать раньше

Пользователи сети посоветовали класть будильник подальше и завести себе кота, чтобы вставать раньше. Обсуждение началось после того, как один из подписчиков форума Reddit попросил подсказать необычные способы научиться не засыпать снова после звонка будильника.Большинство ответов посвящено советам укладываться спать раньше, а утренние будильники постепенно переставлять на более раннее время.Автору поста также посоветовали завести домашнее животное, которое будет будить человека в привычное для себя время.Один из комментаторов признался, что ради выработки привычки к раннему подъему решил с утра заниматься любимым делом: играть в компьютерные игры.Очень популярный совет — положить телефон с выставленным будильником или настоящий будильник подальше от себя, чтобы приходилось вставать и выключать его.