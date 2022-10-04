Врачом названа самая полезная каша для сердца и желудка

По мнению эндокринолога Юлии Шишковой самой полезной для сердечной мышцы и желудка, пищеварительного тракта является овсянка.Шишкова рассказала в интервью, что овес дает человеческому организму белок, магний, фосфор, кальций, железо, натрий, цинк, витамины группы В, витамин Е, аминокислоты, антиоксиданты. Также медик заметила, что овсяная крупа содержит особый тип пищевых волокон – бета-глюканы, способные связываться с холестерином в кишечнике и выводить его естественным образом. Благодаря этому овсянка способствует профилактике повышенного холестерина в крови.С учетом способности овса снижать холестерин его употребление рекомендуется для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы.«Овсяная крупа является наиболее полезной для сердца и желудочно-кишечного тракта», - передает мнение эксперта «Доктор Питер».Шишкова добавила, что людям с диабетом, ожирением употребление овсянки помогает медленнее усваивать углеводы. Это, в свою очередь, продлевает чувство сытости, защищает от переедания.Также овсянка полезна для печени.«Белки овсяной крупы способствуют улучшению обмена холестерина и липидов в организме, поэтому полезны при болезнях печени и сердца», - сказала Юлия Шишкова.Специалист уточнила, что наибольшую пользу приносят цельные зерна и посоветовала не есть каши быстрого приготовленияГоворя о пользе овса для желудка, эндокринолог сообщила, что на пищеварительный тракт хорошо действует слизистый отвар.В целом, считает эксперт, все же невозможно однозначно назвать какую-то одну исключительно полезную во всем крупу. Ту же овсянку не следует есть чаще трех раз в неделю из-за содержания фитиновой кислоты, ухудшающей всасывание некоторых микроэлементов.