Как хурма вредит организму

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Осень – сезон хурмы, и любители этой ягоды (к слову, хурма, это не фрукт, как многие считают) традиционно налегают на нее в осенние месяцы. Однако порой этот плод может быть опасен для организма и здоровья.Хурма – отличный источник антиоксидантов, которые помогают организму в борьбе с окислительным процессом. Кроме того, хурма богата бета-каротином, танинами и флавоноидами. Все эти вещества также защищают организм.Однако ученые выяснили, что наибольшее количество компонентов в плодах хурмы накапливается к сентябрю. Поэтому если вы хотите получить максимальную пользу от продукта, эксперты советуют употреблять хурму в начале сентября.Вместе с тем, несмотря на массу полезных свойств, которыми обладает хурма, она также может оказывать негативное влияние на организм.Прежде всего к продукту стоит отнестись с осторожностью пациентам, у которых есть проблемы с проходимостью кишечника. Растворимые танины могут взаимодействовать с кислотой желудке и формировать фитобезоары. Так именуют неперевариваемые комки, которые, во-первых, затрудняют проходимость пищи, а, во-вторых, могут стать причиной тошноты, болей в животе и запоров.Другой негативный эффект хурмы – возможный переизбыток калорий в рационе. Ягода на 80% состоит из воды, но энергетическая ценность мякоти – 70 ккал на 100 г. Вдобавок к этому, в хурме содержится около 12,5 г глюкозы и фруктозы на 100 г. Это весьма высокий показатель.Чтобы не допустить избытка калорий, употребляйте хурму вместо десерта, а не как дополнение к нему и старайтесь ограничиваться 3-4 плодами в сутки. В этом случае ягода сможет принести пользу.