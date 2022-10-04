Ученые университета Упсала рассказали о неожиданном влиянии тяжелых одеял на организм

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В эксперименте приняли участие 26 добровольцев, которых укрывали перед сном обычными одеялами, и одеялами, наполненными отшлифованными стеклянными жемчужинами.Казалось бы, вся история с утяжеленными одеялами — очередной рекламный ход, чтобы продать никому не нужное изобретение с сомнительными качествами. Но оказалось, что такие одеяла реально помогают справляться с бессонницей. Это удалось выяснить шведским ученым из Университета Упсала. Правда, раскрыть механику действия им так и не удалось, зато за утяжеленные одеяла «проголосовал» организм, повысив на треть уровень мелатонина.— У утяжеленных одеял есть потенциальная возможность стать средством борьбы с бессонницей и тревожностью, — считает один из авторов исследования, сотрудник кафедры фармацевтических, биологических наук Упсальского университета Кристиан Бенедикт. — Целью нашего исследования было выяснить, действительно ли утяжеленные одеяла способны вызвать повышение уровня мелатонина в слюне по сравнению с легкими покрывалами.Для эксперимента набрали 26 участников — 15 мужчин и 11 женщин. В наблюдении использовали два разных одеяла: утяжеленное, весом примерно 12 процентов от массы тела, и легкое — 2,4 процента массы тела. Ученые постоянно брали слюну на анализ, оценивали уровни кортизола, мелатонина и окситоцина в ней.«При использовании утяжеленного одеяла повышение уровня мелатонина в слюне за 1 час, с 22:00 до 23:00, вырастало примерно на 32 процента выше, чем при использовании легкого одеяла», — опубликовали данные ученые в научном журнале Journal of Sleep Research.Правда, пока не ясно, как долго сохраняется эффект от одеяла. И будет ли он так же вызывать всплеск мелатонина при использовании неделями или даже месяцами. Более того, в исследовании участвовали только абсолютно здоровые люди — не курящие, без проблем с засыпанием и лишним весом. Это значит, что на тех, кто реально страдает от бессонницы, чудо-средство еще не проверяли.— Мы не включили в исследование людей, которые страдали от острых или хронических заболеваний, — подчеркнул Кристиан Бенедикт.Во время эксперимента слюну у «подопытных» собирали каждые 20 минут, а потом оценивали уровень гормонов в ней, а также продолжительность и крепость сна. И если мелатонин рос при использовании тяжелого одеяла, то все остальные показатели оставались в балансе между использованием утяжеленного покрывала и привычного легкого.