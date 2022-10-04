Названа опасная для интеллекта привычка в питании

Завтрак - действительно самый важный приём пищи в течение дня. Очередное исследование подтвердило, что его пропуск серьезно вредит интеллекту.Китайские учёные провели исследование, в котором приняли участие 3 342 человека. Все они были мужчинами со средним возрастом в 62 года. Исследователи анализировали их пищевые пристрастия, и особенно привычку к употреблению завтрака или отказу от него. А тесты на интеллект проводились по телефону, они оценивали память, математические способности и другие характеристики.Естественно, что исследователи учитывали разные факторы образа жизни и здоровья, которые способны влиять на интеллект. Но даже с их учётом было установлено, что приём пищи по равномерному графику лучше всего укрепляет когнитивное здоровье. А вот пропуск завтрака увеличивает риск его нарушений. Полученные результаты полностью совпадают с аналогичными выводами в ходе предыдущих исследований, касающихся детей, подростков и молодых людей, которые часто пропускают приёмы пищи. Отказ от завтрака по любой причине в конечном итоге оказывается контрпродуктивным. Многие люди спешат и не считают себя голодными по утрам, из-за чего отказываются от утреннего приёма пищи. Это неправильно, как и некачественный завтрак, состоящий только из простых сахаров вроде шоколадного батончика. Он тоже негативно влияет на интеллект.