Как прием глицина во время стресса на самом деле действует на организм: мнение врачей

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Сейчас успокоительные буквально нарасхват — тревожные новости дают о себе знать. Но правда ли, что дешевый и безрецептурный глицин поможет заснуть и справиться со стрессом? Разбираемся с врачами.Глицин, пожалуй, одно из самых популярных и доступных седативных препаратов. Таблетки легко купить в аптеке, сделать это может каждый — рецепт не требуется. «Выпей глицинчика, отпустит!» — такой совет часто можно услышать от друзей и близких, которые замечают, что вы стали слишком нервным и тревожным.Но помогает ли глицин на самом деле? И если да, то сколько таблеток нужно выпить, чтобы «отпустило?» Разбираемся с экспертами.врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной академии авторов научных изобретений и открытий- Глицин — самая распространенная аминокислота в нашей галактике. Аминоуксусная кислота считается одной из 20 аминокислот, которые используются для синтеза различных белков. Она же и выполняет роль главного действующего вещества, — говорит профессор.Как работает глицинНаша нервная ткань синтезирует эту аминокислоту в необходимых количествах, но при усиленных нагрузках, например при стрессе, ее выработка повышается в несколько раз. Поэтому в таких ситуациях нам вовсе не помешает дополнительная доза, поскольку происходит включение процессов защитного торможения и одновременная активация клеточного дыхания. Таким образом, глицин помогает нейронам лучше работать на фоне стресса.Помимо этого, глицин:оказывает адреноблокирующее действие и регулирует работу глутаматных рецепторов. Этот эффект приводит к нормализации сна и активации умственной деятельности;снижает проявления сосудистых патологий, облегчает восстановление мозговой деятельности после травм и инсультов;помогает лучше себя чувствовать после стрессов, сильно напряженных дней.- Действующее вещество, которое содержится в глицине, нетоксично. Оно и так вырабатывается в нашем организме и без труда усваивается. По крайней мере, вреда от приема препарата в рекомендованных дозах пока не выявлено, — говорит Михаил Кутушов.Некоторые люди действительно пьют глицин и говорят: нам он помогает, тревожность уходит, а сон становится лучше.Но не все так однозначно с этим препаратом. Есть врачи, которые уверены, что глицин не помогает «починить» вашу нервную систему. Тут, скорее всего, срабатывают эффект плацебо и удачное стечение обстоятельств.- Чтобы было проще понять, проведу аналогию с исследованием. Если мышей бить током, но при этом дать грызть обычную деревянную палочку, то они живут дольше, чем мыши, которых били током, а палочку не дали. То есть если вам плохо, то надо сконцентрироваться на чем-то другом, обязательно станет легче, — говорит врач.Такая же история с теми, кто пьет глицин. Этот препарат просто переводит фокус, заставляет подумать, что сейчас волшебная таблетка подействует. Наверняка же вы пьете его, если болит голова, вам тревожно, очень грустно? При этом многие принимают сразу по 4-5 таблеток, концентрируясь на процессе рассасывания лекарства.Если не жевать, то таблетки приходится рассасывать долго, минут 30-40. По необъяснимым совпадениям то, что беспокоило, к моменту растворения глицина зачастую уже проходит.- Вероятно, вы уже сменили род деятельности, забыли, с какой целью изначально принимали глицин. Конечно, такая схема работает, если вы относитесь ко всему с легким оттенком пофигизма, но при этом понимаете, что серьезные вещи нужно лечить серьезными препаратами, — говорит Филипп Кузьменко.Эффективен ли глицин на самом деле — вопрос спорный. Кто-то из врачей категорически против него, а кто-то говорит: если вы очень верите, то вам обязательно это поможет.В любом случае, если вы понимаете, что тревожность только растет и депрессия уже не за горами, то не занимайтесь самолечением. Тут уже надо обращаться к специалисту. Бывает, что помощь психотерапевта — это чуть ли не единственный верный путь, который поможет вам справиться со всеми трудностями, проблемами и страхами.