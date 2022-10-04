Врач рассказал, какие продукты стоит выбирать для долголетия

Для того, чтобы поддерживать свой организм в хорошем состоянии, важно наладить режим питания и по максимуму исключить вредные продукты.«Продукты должны быть свежими и желательно местными, то есть характерными для региона проживания человека», – назвал один из главных принципов врач.Употреблять в пищу продукты, обжаренные на большом количестве масла, также не стоит, потому что они будут ускорять гибель клеток, объясняет Владимир Неронов.Также еду необходимо тщательно пережевывать и пить много воды, так так это влияет на состояние и работоспособность. Физическая нагрузка также может быть важна для того, чтобы сохранить тело и, возможно, отсрочить старость.Однако нагрузки и питание – не все, что влияет на старение. У каждого человека оно заложено генетически и происходит по-своему