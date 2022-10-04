Рис и макароны ничуть не полезней сладостей

Исследование продемонстрировало, что по уровню вредности для здоровья рис и макароны можно сравнить со сладостями. Рафинированные злаки увеличивают количество жиров в крови, что может способствовать закупорке сосудов.Иранские исследователи доказали, что употребление большого количества белого риса, который очень популярен в этой стране и многих других государствах Азии, в долгосрочной перспективе настолько же вредно для сердца, как и значительное количество конфет. Исследователей интересовал риск сердечно-сосудистых заболеваний среди людей, которые активно употребляли рафинированные злаки, и их результаты сравнивали с теми, кто делал выбор в пользу цельного зерна.Очищенные зёрна, обработанные для придания им более тонкой текстуры и более длительного срока хранения, чаще приводили к появлению в крови жиров, известных как триглицериды. Они способны закупоривать сосуды и увеличивать вероятность ишемической болезни сердца, причём ещё в среднем возрасте.По словам исследователей, наносимый питанием с высоким содержанием рафинированных злаков вред вполне сравним с тем, который получают люди от большого количества сладостей. А в этих сладостях масса вредных для нашего самочувствия сахаров и масел. Очищенные зерна быстрее расщепляются организмом, так как они лишены клетчатки. Это приводит к скачку показателей сахара в крови после принятия пищи. Длительный повышенный уровень сахара повреждает кровеносные сосуды и нервы, контролирующие сердце. Он также способствует появлению бляшек на стенках артерий.