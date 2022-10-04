Ранняя деменция увеличивает риск суицида

Если у какого-то человека старческое слабоумие диагностируется до 65 лет, то риск самоубийства у него в 7 раз выше. К такому выводу пришли исследователи из Университета королевы Марии в Лондоне.Если у какого-то человека старческое слабоумие диагностируется до 65 лет, то риск самоубийства у него в 7 раз выше. К такому выводу пришли исследователи из Университета королевы Марии в Лондоне.Раннее начало старческого слабоумия оказывает разрушительное воздействие на психику человека, который понимает, что столкнулся с неизлечимой болезнью, постепенно лишающей его памяти. Если диагноз деменция ставят ещё до 65 лет, то вероятность пациента свести счёты с жизнью увеличивается в 7 раз. Отметим, что покончивший с собой актёр Робин Уильямс незадолго до этого узнал о наличии у себя деменции с тельцами Леви - также неизлечимом заболевании, из-за которого его ждал довольно скорый уход из профессии.Британские ученые проанализировали более 600 000 историй болезни и выяснили, что у каждого 50-го пациента с деменцией жизнь обрывается в результате суицида. Но у лиц, которые столкнулись с этим диагнозом до 65 лет, вероятность суицидов в первые месяцы после страшной новости была в 7 раз выше. Авторы исследования полагают, что основной причиной этого являлся сильнейший психологический стресс, а также общие психоневрологические побочные эффекты деменции, включая депрессию и нарушения сна.В этой связи лечащие врачи должны особое внимание уделять психическому благополучию пациентов моложе 65 лет, которые узнают о наличии у себя тяжёлого диагноза. В России более полутора млн человек страдают от старческого слабоумие, и около 100 000 в возрасте до 65 лет. Правда, правильный диагноз знают далеко не все, порой для его установки требуется много месяцев и даже лет.