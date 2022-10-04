Нарколог Стеценко объяснил, почему нельзя бороться со стрессом при помощи алкоголя
Нарколог отмечает, что алкогольная зависимость – это вовсе не вредная привычка, а самая настоящая болезнь, от которой ежегодно погибает свыше трех миллионов человек. А потому с заболеванием нужно бороться, используя комплексный подход.
Просто запретить человеку употреблять алкоголь не принесет положительного эффекта. Более того, такой подход может привести к обратному – к усилению алкогольной зависимости. Поэтому государство должно заниматься грамотной информационной и психологической работой, а также развивать наркологию.
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Добавил belyash в категорию Разное
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