Нарколог Стеценко объяснил, почему нельзя бороться со стрессом при помощи алкоголя

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Многие события в жизни могут привести к нервным потрясениям и стрессам. И часто с подобными проявлениями люди во всем мире пытаются справиться при помощи алкоголя. В комментарии для «Слово и Дело» нарколог Олег Стеценко рассказал, почему не стоит использовать спиртное в качестве «антистресса».Нарколог отмечает, что алкогольная зависимость – это вовсе не вредная привычка, а самая настоящая болезнь, от которой ежегодно погибает свыше трех миллионов человек. А потому с заболеванием нужно бороться, используя комплексный подход.Просто запретить человеку употреблять алкоголь не принесет положительного эффекта. Более того, такой подход может привести к обратному – к усилению алкогольной зависимости. Поэтому государство должно заниматься грамотной информационной и психологической работой, а также развивать наркологию.