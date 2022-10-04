Можно ли перестать принимать метформин после похудения

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К британскому доктору Мартину Скарру обратилась пациентка, которой в прошлом году поставили диагноз диабет второго типа и прописали по 500 мг метформина в день. Она пересмотрела свой образ жизни и сильно похудела, так что теперь её интересует, не следует ли отказаться от таблеток.Прежде всего, позвольте вас поздравить с выдающимся достижением, ведь я прекрасно знаю, насколько тяжело расставаться с лишним весом, особенно при наличии диабета второго типа. Это серьёзное заболевание, от которого страдает всё большее количество людей на планете, и основной его причиной является ожирение. Из-за него увеличивается уровень сахара в крови.При диабете второго типа организм перестаёт правильно реагировать на выводящий из крови глюкозу гормон инсулин. В результате, глюкоза скапливается в организме, вызывая долгосрочные повреждение. Одним из маркеров диабета является сахар в моче, анализы крови также показывают его уровень при подтверждении диагноза. Людям с диабетом второго типа рекомендуется уменьшить показатель уровня сахара, и вы смогли добиться этого за счёт самоконтроля, что и спровоцировало ремиссию.Однако достижения в плане потери веса это одно, а вот удержание их в длительной перспективе - другое и намного более сложное занятие. Вам следует обязательно сохранять образ жизни и питание, иначе вы снова быстро наберёте вес и вернёте диабет. По поводу продолжения приема метформина следует консультироваться с лечащим врачом общей практики. Я лично могу лишь предположить, что если анализы подтвердят столь резкое снижение уровня сахара в крови, метформин вам отменят.