Можно ли перестать принимать метформин после похудения
Прежде всего, позвольте вас поздравить с выдающимся достижением, ведь я прекрасно знаю, насколько тяжело расставаться с лишним весом, особенно при наличии диабета второго типа. Это серьёзное заболевание, от которого страдает всё большее количество людей на планете, и основной его причиной является ожирение. Из-за него увеличивается уровень сахара в крови.
При диабете второго типа организм перестаёт правильно реагировать на выводящий из крови глюкозу гормон инсулин. В результате, глюкоза скапливается в организме, вызывая долгосрочные повреждение. Одним из маркеров диабета является сахар в моче, анализы крови также показывают его уровень при подтверждении диагноза. Людям с диабетом второго типа рекомендуется уменьшить показатель уровня сахара, и вы смогли добиться этого за счёт самоконтроля, что и спровоцировало ремиссию.
Однако достижения в плане потери веса это одно, а вот удержание их в длительной перспективе - другое и намного более сложное занятие. Вам следует обязательно сохранять образ жизни и питание, иначе вы снова быстро наберёте вес и вернёте диабет. По поводу продолжения приема метформина следует консультироваться с лечащим врачом общей практики. Я лично могу лишь предположить, что если анализы подтвердят столь резкое снижение уровня сахара в крови, метформин вам отменят.
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