Простая привычка в еде может навредить когнитивной функции

Старая поговорка гласит, что завтрак — самый важный прием пищи в течение дня, и, как выяснили ученые, это является правдой. Это связано с тем, что новое исследование показало, что привычка пропускать завтрак может серьезно повредить когнитивной функции.Результаты были представлены в статье доктора Чанчжэн Юань и доктора Дунмэй Ю из Чжэцзянского университета, которая была опубликована в Life Metabolism. Выводы были основаны на исследовании, в котором приняли участие 3342 участника из общедоступной базы данных China Nutrition Health Survey (CHNS). Все они были мужчинами со средним возрастом 62 года. Данные были сосредоточены на привычках участников в еде — особенно когда они ели и какие приемы пищи склонны пропускать — а также проводились телефонные тесты, связанные с когнитивными функциями, такими как память, счет и базовая математика.Отмечая, что на результаты могут влиять различные факторы образа жизни и здоровья, исследователи обнаружили, что прием пищи по равномерному графику лучше всего влияет на когнитивное здоровье. С другой стороны, пропуск завтрака увеличивает риск повреждения когнитивной функции.«Это исследование неудивительно и имеет смысл, в основном потому, что оно совпадает с аналогичными исследованиями, которые предлагают те же результаты для детей, подростков и молодых людей, которые пропускают приемы пищи», — пояснил врач-диетолог Киран Кэмпбелл.Кэмпбелл отмечает, что «пропуск завтрака по какой бы то ни было причине в конечном итоге оказывается полностью контрпродуктивным». При этом Кэмпбелл пояснил, что «некачественный завтрак, состоящий только из простых сахаров (например, шоколадный батончик), может оказать негативное влияние на когнитивные функции».Объясняя, что организма полагается на глюкозу в качестве топлива, чтобы поддерживать работу нашего мозга на оптимальном уровне, Кэмпбелл говорит, что «если ваш первый прием пищи вообще пропускается, вы, по сути, лишаете свое тело и мозг топлива, необходимого им для работы».Что касается приема пищи по более равномерному графику, Кэмпбелл говорит: «Я советую пациентам обходиться без еды не более 4–5 часов в часы бодрствования. Это делается не только для предотвращения ухудшения когнитивных функций и навыков мышления, но и для поддержания правильный уровень сахара в крови и масса тела с течением времени».Он отмечает, что помимо пользы для когнитивной функции «пропуск приема пищи оказывает негативное влияние на другие области в дополнение к снижению когнитивных функций. Исследования показывают, что пропуск приема пищи может быть связан с увеличением веса и повышенным риском метаболических заболеваний, риска сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, резистентности к инсулину и повышенным концентрациям липидов натощак.Поэтому очень важно начинать день правильно с питательными веществами, необходимыми телу и разуму для правильного функционирования.