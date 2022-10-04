Разгадана загадка умных долгожителей

Некоторое количество людей глубоко преклонного возраста сохраняет удивительную остроту ума. И вот учёные выяснили, как они это делают.Старость, к сожалению, сопровождается угасанием всех функций организма, включая и мышечную силу, и интеллект. Однако у некоторых людей старше 80 лет он бывает настолько острым, что это поражает даже учёных. Тесты показывают, что острота интеллектуальных функций у таких пенсионеров сопоставима с тем, что можно наблюдать у людей на десятки лет моложе. Правда, этих людей не очень много, но они есть.И вот теперь исследование показало, что у обладателей отличного интеллекта в старости имеются просто более крупные нейроны, связанные с памятью. Их размер намного больше, чем у ровесников, которые острым интеллектом не отличаются. Он даже больше, чем у людей на 30 лет моложе. Ещё более важно, что в этих больших клетках не обнаружилось тау-белков, которые называют одними из ключевых маркеров старческого слабоумия. Правда, исследование не показало, как добиться увеличение этих нейронов. Можно ли это сделать с помощью разгадывания кроссвордов или изучения иностранных языков в среднем и пожилом возрасте, либо удивительная способность сохранять остроту интеллекта в пожилом возрасте просто объясняется хорошей генетикой.