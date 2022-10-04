Полезные свойства свеклы для вашего здоровья
Свекла — один из самых лучших овощей. В последние годы она становится все популярнее, ее часто употребляют в составе соков и смузи в сочетании с различными фруктами и овощами. Это хорошая тенденция, учитывая разнообразные полезные свойства свеклы для здоровья.
Этот овощ является источником натурального сахара, а также богат калием, витамином С и фолиевой кислотой. Также свекла содержит много воды и клетчатки.
Польза свеклы для здоровья
1. Свекла — источник клетчатки
Свекла богата клетчаткой, как растворимой, так и нерастворимой. По этой причине она помогает улучшить кишечный транзит и бороться с запорами. Ее даже рекомендуют включать в диеты для лечения геморроя. Кроме того, употребление свеклы способствует поддержанию уровня сахара и хорошего холестерина (ЛПВП) в крови.
Свеклу можно есть как в сыром виде в составе салатов, так и вареной или печеной. Важно знать, как приготовить ее, чтобы не потерять полезные свойства. Варить свеклу нужно с кожурой. Непосредственно перед употреблением ее можно снять. Также свеклу можно консервировать в уксусе как в сыром, так и в вареном виде.
2. Свекла борется с высоким кровяным давлением
Свекла содержит природные нитраты, которе при употреблении в пищу превращаются в оксид азота. Эта молекула способствует расслаблению и расширению сосудов, что улучшает кровообращение и способствует регулированию артериального давления в течение дня.
3. Дает энергию
Помимо того, что свекла содержит много воды, она также богата белком. Итак, вместо того чтобы прибегать к энергетическим напиткам для повышения работоспособности, лучше выпейте стакан натурального свекольного сока, который способен дать тот же тонизирующий эффект организму.
Свекольный сок может служить источником энергии для организма благодаря преобразованию нитратов в оксид азота. Это способно повысить устойчивость организма к высокоинтенсивным упражнениям.
Исследование Департамента здоровья и физических упражнений Университета Уэйк Форест в Уинстон-Салеме, опубликованное в Journals of Gerontology: Series A, показало, что люди, которые пили свекольный сок перед тренировкой, выполняли на 16% больше упражнений по сравнению с теми, кто этого не делал.
4. Союзник в борьбе с воспалениями
Свекла является важным источником бетаина, питательного вещества, способного защищать клетки, белки и ферменты от воздействия окружающей среды. Кроме того, он придает этому овощу противовоспалительные свойства, которые помогают защищать внутренние органы и улучшают кровообращение.
5. Помогает детоксикации организма
Содержащийся в свекле пигмент, известный как беталин, способствует процессу детоксикации. Питательные вещества свеклы способны бороться с действием свободных радикалов и необходимы для очищения жизненно важных органов, таких как печень и легкие.
6. Может обладать противораковыми свойствами
Потребление экстракта красной свеклы с питьевой водой может уменьшить образование опухолей. Считается, что “заслуга” фитонутриентов и упомянутых выше питательных вещества, обладающих минерализующей способностью.
Даже листья свеклы приносят пользу!
Зеленые листья свеклы очень богаты питательными веществами. Они содержат белок, фосфор, цинк, клетчатку, витамин В6, А, С, магний, калий, медь и марганец, а также кальций и железо. Следует отметить, что в листьях этого растения содержится больше железа, чем в шпинате. Среди преимуществ их регулярного употребления можно выделить следующее:
Помогает предотвратить остеопороз, увеличивая прочность костей.
Стимулирует выработку антител и лейкоцитов; следовательно, способствует укреплению иммунной системы.
Помогают предотвратить и бороться с болезнью Альцгеймера.
Зелень свеклы можно добавлять в коктейли, соки или салаты. Также с ней можно готовить различные овощные блюда. Попробуйте, ведь воспользоваться ее целебными свойствами так просто!
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