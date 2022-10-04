Полезные свойства свеклы для вашего здоровья

Свекольный сок помогает нам поддерживать работоспособность лучше, чем любой энергетический напиток. А вы знали, что в ее листьях железа больше, чем в шпинате?Свекла — один из самых лучших овощей. В последние годы она становится все популярнее, ее часто употребляют в составе соков и смузи в сочетании с различными фруктами и овощами. Это хорошая тенденция, учитывая разнообразные полезные свойства свеклы для здоровья.Этот овощ является источником натурального сахара, а также богат калием, витамином С и фолиевой кислотой. Также свекла содержит много воды и клетчатки.Польза свеклы для здоровья1. Свекла — источник клетчаткиСвекла богата клетчаткой, как растворимой, так и нерастворимой. По этой причине она помогает улучшить кишечный транзит и бороться с запорами. Ее даже рекомендуют включать в диеты для лечения геморроя. Кроме того, употребление свеклы способствует поддержанию уровня сахара и хорошего холестерина (ЛПВП) в крови.Свеклу можно есть как в сыром виде в составе салатов, так и вареной или печеной. Важно знать, как приготовить ее, чтобы не потерять полезные свойства. Варить свеклу нужно с кожурой. Непосредственно перед употреблением ее можно снять. Также свеклу можно консервировать в уксусе как в сыром, так и в вареном виде.2. Свекла борется с высоким кровяным давлениемСвекла содержит природные нитраты, которе при употреблении в пищу превращаются в оксид азота. Эта молекула способствует расслаблению и расширению сосудов, что улучшает кровообращение и способствует регулированию артериального давления в течение дня.3. Дает энергиюПомимо того, что свекла содержит много воды, она также богата белком. Итак, вместо того чтобы прибегать к энергетическим напиткам для повышения работоспособности, лучше выпейте стакан натурального свекольного сока, который способен дать тот же тонизирующий эффект организму.Свекольный сок может служить источником энергии для организма благодаря преобразованию нитратов в оксид азота. Это способно повысить устойчивость организма к высокоинтенсивным упражнениям.Исследование Департамента здоровья и физических упражнений Университета Уэйк Форест в Уинстон-Салеме, опубликованное в Journals of Gerontology: Series A, показало, что люди, которые пили свекольный сок перед тренировкой, выполняли на 16% больше упражнений по сравнению с теми, кто этого не делал.4. Союзник в борьбе с воспалениямиСвекла является важным источником бетаина, питательного вещества, способного защищать клетки, белки и ферменты от воздействия окружающей среды. Кроме того, он придает этому овощу противовоспалительные свойства, которые помогают защищать внутренние органы и улучшают кровообращение.5. Помогает детоксикации организмаСодержащийся в свекле пигмент, известный как беталин, способствует процессу детоксикации. Питательные вещества свеклы способны бороться с действием свободных радикалов и необходимы для очищения жизненно важных органов, таких как печень и легкие.6. Может обладать противораковыми свойствамиПотребление экстракта красной свеклы с питьевой водой может уменьшить образование опухолей. Считается, что “заслуга” фитонутриентов и упомянутых выше питательных вещества, обладающих минерализующей способностью.Даже листья свеклы приносят пользу!Зеленые листья свеклы очень богаты питательными веществами. Они содержат белок, фосфор, цинк, клетчатку, витамин В6, А, С, магний, калий, медь и марганец, а также кальций и железо. Следует отметить, что в листьях этого растения содержится больше железа, чем в шпинате. Среди преимуществ их регулярного употребления можно выделить следующее:Помогает предотвратить остеопороз, увеличивая прочность костей.Стимулирует выработку антител и лейкоцитов; следовательно, способствует укреплению иммунной системы.Помогают предотвратить и бороться с болезнью Альцгеймера.Зелень свеклы можно добавлять в коктейли, соки или салаты. Также с ней можно готовить различные овощные блюда. Попробуйте, ведь воспользоваться ее целебными свойствами так просто!