Как выявить склонность к алкоголизму и наркомании по анализам: нарколог

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун рассказал, как выявить склонность к алкоголизму и наркомании по анализам.По словам медика, более 10 лет назад был разработан тест, позволяющий выявить склонность человека к зависимостям — алкогольной, наркотической и даже никотиновой. Его можно сдать в лабораториях.Выявлено, что на склонность к зависимостям влияет мутация гена DRD2, который кодирует рецепторы дофамина. При недостатке этого гормона люди ищут способы повысить его.Следствие мутации гена DRD2 – синдром недостатка вознаграждения. Концентрация дофамина снижается, и человек испытывает психологический дискомфорт. Как следствие, он ищет способы повысить уровень дофамина.— Люди с дефицитом удовлетворённости действительно склонны к зависимостям, но только в том случае, если они начинают пробовать. Например, если человек с синдромом недостатка вознаграждения пробует алкоголь, состояние опьянения начинает ему нравиться, затем возникает желание потреблять больше, — рассказал врач «Вечерней Москве».То же самое может произойти с наркотиками.Известно, что некоторые люди более склонны к развитию зависимости, чем другие. Так что тест на мутацию лучше всего сделать в молодости.— Затем объяснить: «Смотри, если ты будешь употреблять алкоголь, либо пробовать наркотики, есть большая вероятность зависимости, нежели у среднестатистического человека», — сказал Ковтун.Дофамин — важный гормон и нейромедиатор. Когда его выделяется много, мы испытываем чувство удовольствия и желаете повторить определенное поведение. Как определить, что дофамина в организме не хватает?Признаки дефицита дофамина в организме:раздражительность;депрессивное состояние;апатия;немотивированная агрессивность;слишком частые перепады настроения;нарушение метаболизма, что приводит к ожирению — человек может порадовать себя только едой;повышенный риск развития сахарного диабета.В одном из исследований было выяснено, что:пристрастие к алкоголю может наследоваться от обоих родителей;алкоголизмом чаще страдают люди с третьей группой крови;чем больше алкоголиков в семье, тем серьёзнее риск развития алкоголизма у детей.Диагноз «алкоголизм» может поставить только врач-нарколог. Чтобы выявить болезнь или предрасположенность к ней, он может задать всего три вопроса.«Просили ли вас близкие бросить пить?»«Было ли вам когда-нибудь стыдно за то, что вы совершили в состоянии опьянения?»«Было ли у вас желание опохмелиться с утра?»Если на все три вопроса получен положительный ответ, то с высокой вероятностью человек имеет проблемы с алкоголем.