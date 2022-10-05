Гвоздика и льняное семя: Избавляемся от паразитов в теле

Кишечные паразиты могут проникнуть в организм разными путями: через грязные руки, сырую воду, недостаточно обработанную пищу (например, сырую рыбу). Ребенок может "подхватить" глистов, играя в песочнице. Как вывести этих вредных для здоровья паразитов? Вот домашнее натуральное средство.Несмотря на высокий уровень личной гигиены и санитарии современного человека, никто не застрахован от паразитов. Гвоздика и семена льна в борьбе с данной напастью действуют эффективно, это натуральные продукты, которые не нарушают pH флоры кишечника, и, более того, способствуют укреплению последней.Как вывести кишечных паразитовКишечные паразиты (глисты, гельминты) – это живые организмы, существующие за счет другого организма. Попадая в кишечник, они провоцируют целый ряд болезней. Классификация паразитов человека достаточно содержательна. Это могут быть представители простейших (лямблии), ленточные черви. Проникают они в организм человека с пищей (если она недостаточно обработана термически), через немытые руки, с водой.Избавиться от этих «нежеланных жильцов» можно как при помощи медикаментов, так и натуральными средствами.Существует домашнее средство выведения гельминтов из организма на базе гвоздики и семян льна. Оно очищает кишечник, при этом не вредит микрофлоре.Гвоздика и семена льна против паразитов человекаРечь идет о смеси сухой гвоздики и семян льна. Данные ингредиенты пагубны для паразитов и делают их среду существования непригодной.Ценные противопаразитарные возможности гвоздикиПомимо противопаразитарного воздействия гвоздика обладает антибактериальными и противовоспалительными качествами.Эфирные масла, входящие в состав гвоздики, останавливают развитие паразитических организмов.Пряность не дает токсинам, которые вырабатывают паразиты, попасть в систему кровообращения.Гвоздика снимает раздражение слизистой кишечника и убирает боли в области живота.Ценные противопаразитарные возможности семени льнаСемя льна является источником клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот и фитохимикатов.Семена льна имеют в составе растворимое волокно, которое, по аналогии с желатином, связывает токсины и выводит из организма.В составе льняного семени имеются и нерастворимые волокна, служащие для удаления шлаков, скопившихся в толстой кишке.Семена льна имеют мягкий слабительный эффект, помогая от запоров.Льняное семя способствует укреплению иммунной системы путем увеличения числа антител.Семена льна оказывают противопаразитарный и противовоспалительный эффект.Льняные семена подпитывают кишечную флору.Рецепт приготовления противопаразитарного средства на основе гвоздики и семян льнаНеобходимые ингредиенты:Сушеная гвоздика – 1,5 ст.ложки (20г)Семена льна – ? чашки (100г)Технология приготовления:Измельчить гвоздику в ступке до порошкообразной консистенции.Измельчить льняные семена и смешать их с гвоздикой.Как употреблять:Насыпать 2 ст.ложки смеси в стакан с теплой водой, тщательно размешать и выпить натощак.Принимать таким образом 3 дня подряд.Сделать перерыв на 3 дня. Затем повторить курс.Как диагностировать наличие паразитов в кишечнике:Диарея, изменение цвета и текстуры калаУхудшение аппетита, снижение веса без явных причинУсталость, раздражительность, плохой сонБоли в области животаСухой кашельЗуд в области ануса и влагалищаТошнота и рвотаЕсли симптомы не проходят, целесообразно обратиться к доктору.