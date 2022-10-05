Не можете похудеть? Возможно, вы совершаете эти восемь ошибок

Похудеть может быть очень тяжело. И если все ваши попытки оборачиваются неудачей, то есть вероятность, что вы совершаете какую-то из этих ошибок.Диетолог из компании Exante Луджайн Альхассан перечислил восемь популярных ловушек, в которые нередко попадают худеющие.Пить недостаточно воды. Научно доказано, что вода подавляет аппетит и предотвращает задержку жидкости в организме. К тому же легко ощущение голода спутать с жаждой.Выбирать вредные закуски. То есть шоколад и чипсы. Лучше отдать предпочтение продуктам, которые содержат мало калорий, но богаты питательными веществами, в том числе белком. Это поможет вам дольше чувствовать себя сытым.Есть слишком много очень калорийной пищи. Даже низкокалорийные блюда в больших количествах могут негативно сказаться на потере веса. Следите за тем, сколько углеводов и белков вы кладёте на свою тарелку. Можно также установить дневной лимит калорий и придерживаться его при помощи приложения.Находиться в стрессе. Исследования показывают, что иногда из-за стресса человек может набирать лишний вес. Чтобы избавиться от него, займитесь чем-то успокаивающим. Например, можете прогуляться, помедитировать, почитать книгу, принять ванну.Не высыпаться. Сон даёт возможность телу нормально отдыхать, восстанавливаться и полноценно функционировать.Не придерживаться диеты или плана питания. Нужно не просто есть здоровую пищу, а иметь особый план. Употреблять калорийные напитки. Это, например, алкоголь и газировка. Вместо них пейте лучше воду, травяные чаи, чёрный кофе.Достижение плато потери веса. Чтобы продолжать худеть дальше, вам может понадобиться переоценка потребления калорий. Дело в том, что при снижении веса вашему телу требуется уже меньше калорий, чем до этого.