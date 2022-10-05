Diabetes Care: умеренное употребление молочных продуктов снижает риск развития диабета
Молочные продукты не являются обязательной частью рациона взрослых людей, однако для многих из них — это оптимальный способ получить кальций, витамин D и необходимый объем белков. Кроме того, как отмечает диетолог из Гарварда Васанти Малик, молоко и йогурт могут предотвратить развитие диабета второго типа. Но есть нюанс.
Это работает только в случае употребления указанных продуктов в умеренных количествах. Для молока это 200 миллилитров в день, а для йогурта всего 100 грамм. Причем речь идет о сортах с низким содержанием жира. Обыкновенное молоко или, к примеру, сыр такого эффекта не окажут.
Также йогурт полезен тем, что в нем содержатся полезные пробиотики, которые помогают оптимизировать работу кишечника и, как следствие улучшают общее самочувствие человека.
Обратное воздействие на ЖКТ могут оказать семечки винограда и гранатов, съеденные вместе с мякотью. В октябре эти ягоды занимают центральные места на фруктовых прилавках, однако они отличаются большим количеством семян, которые сложно отделить от основной массы.
Врач-гастроэнтеролог Андрей Фарбер рассказал, к каким последствиям для организма ведет употребление винограда и гранатов вместе с косточками, и почему стоит отучать детей от такого подхода при первой возможности.
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